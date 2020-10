Vapaa-ajankalastajat kannustaa pakkaamaan kalastusvälineet mukaan kotimaan syyslomakohteisiin suunnatessa

0

Syksy on vapaa-ajankalastuksen juhla-aikaa. Suomi on täynnä upeita kalastuskohteita ja monien matkailukohteiden läheltä löytyy hyviä ottipaikkoja. Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) kannustaa suomalaisia pakkaamaan kalastusvälineet mukaan kotimaan syyslomakohteisiin suunnatessa.

Syksyn edetessä ja vesien viipyillen viiletessä kolme tärkeintä petokalaamme hauki, kuha ja ahven tankkaavat ravintoa tulevaa talvea varten ja ovat erityisen ahneita tarttumaan vieheeseen. Vapaa-ajankalastukselle otollisia vesistöjä löytyy laajasti koko Suomen mitalta aina Saaristomereltä Lappiin ja Itä-Suomen erämaista läntisille merialueille.

Vaikka tänä syksynä ulkomaille matkustaminen jää useimmilta väliin, on mieleenpainuvia elämyksiä mahdollista löytää myös kotimaasta ja ilman ihmisruuhkia. Syyslomaa suunniteltaessa kannattaa pakata virvelit matkaan sekä tutustua SVK:n nettisivuilta löytyviin Laatuapaja-kohteisiin. Vaikka kalastus ei olisi perheen syysloman ainoa tarkoitus, kalastusretken voi hyvin tehdä vaikkapa yhtenä päivänä.

– Suomen matkailukohteiden lähistöltä löytyy lukemattomia kiinnostavia vesiä myös kalastukseen. Vaarana voi vain olla, että nälkä kasvaa syödessä ja kalavesille suunnataankin useampana päivänä kalastuskärpäsen puraistessa, sanoo SVK:n oiminnanjohtaja Olli Saari.

Laatuapajiin ja muihin kalastuspaikkoihin Suomesta voi tutustua osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalastuspaikat. Syksyn kalastuspaikkoja ovat upeat järvemme sekä pitkä rannikko, virtavesissä kalastaminen on sen sijaan lähtökohtaisesti kiellettyä vaelluskalojen kudun turvaamiseksi.

Myös syyslomalaisten on syytä muistaa, että jokaisen 18–64-vuotiaan tulee kalastaakseen suorittaa kalastonhoitomaksu, jos harrastaa muuta kalastusta kuin onkimista, pilkkimistä tai silakan litkaamista. Maksu on henkilökohtainen ja se on maksettava ennen kalastuksen aloittamista. Kalastonhoitomaksu on 45 euroa / kalenterivuosi tai 15 euroa / 7 vuorokautta tai 6 euroa / vuorokausi.

uomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 490 seurassa toimii yhteensä noin 36 000 kalastuksen harrastajaa.