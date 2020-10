Puumalan Hurissalon Salessa viime viikonloppuna asioineet saattaneet altistua koronalle – Essoten alueella kolme uutta tartuntaa

0

Puumalan Hurissalon Salessa on asioinut torstaina, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina (8.-11.10.) henkilö, jolla on todettu koronatartunta. Muiden altistuminen on kyseisinä päivinä ollut mahdollista.

Essote tiedotti asiasta tänään torstaina 15. lokakuuta.

Eilen (14.10.) löytyi Essoten alueelta kolme uutta koronatartuntaa. Kaksi positiivista koronanäytettä löytyi Puumalasta ja ne liittyvät alkujaan Ylläkseltä tulleisiin tartuntoihin. Yksi tartunnoista kuuluu ravintola Fenixin tartuntaketjuun.

Altistuneet on eilen illalla saatu kartoitettua ja asetettua karanteeniin. Ylläksen ketjusta on alueella todettu tartuntoja yhteensä 12 henkilöllä ja Fenixin ketjussa kahdeksalla henkilöllä.

Edit 15.10.2020 klo 18.09. Altistuneiden kartoittamisen ja karanteeniin asettamisen ajankohtaa tarkennettu.