Syyttäjä vaatii elinkautista isänsä surmanneelle juvalaismiehelle – syyttäjän mukaan mies pahoinpiteli isäänsä eri välineillä

0

Syyttäjä vaatii juvalaiselle miehelle murhatuomiota ja elinkautista vankeusrangaistusta marraskuussa 2019 tapahtuneesta henkirikoksesta.

Haastehakemuksen mukaan 1970-luvulla syntynyt mies surmasi tahallaan ja vakaasti harkiten 1940-luvulla syntyneen isänsä Juvan Vuorenmaalla.

Toissijaisena vaihtoehtona syyttäjä vaatii tuomiota taposta. Tällöin mies tulisi syyttäjän mukaan tuomita 12 vuodeksi vankeuteen.

Etelä-Savon käräjäoikeus aloitti tapauksen käsittelyn keskiviikkona. Käräjäoikeuden juttuluettelon perusteella asialle on varattu myös torstai.

Syyttäjä katsoo, että mies pahoinpiteli samassa rakennuksessa asunutta isäänsä usein eri tavoin ja välinein.

Teonkuvauksen mukaan mies puukotti isäänsä keittiöveitsellä käteen ja työnsi tämän runsaat kolme metriä syvään kaivoon. Sen jälkeen pahoinpitelyaseina olivat hiilivedin ja puutukki.

Lopulta uhri hukkui kaivoon.

Syytetylle haetaan rangaistusta myös hautarauhan rikkomisesta. Syyttäjän mukaan mies sahasi uhrin pään poikki tämän kuoltua ja jätti ruumiin kaivoon.

Syytetyn miehen puolustuksen laatimassa ennakkovastauksessa mies kiistää murhan, mutta myöntää toiminnan olleen sellaista, että ”nimikkeenä voisi tulla kysymykseen tappo”.

Syytetyn mukaan teko ei ole ollut suunnitelmallinen, eikä se myöskään ole ollut lain tarkoittamalla tavalla erityisen julma tai raaka.

Puolustuksen mukaan syytetty kärsi tekoaikaan harhoista, psykoosista ja painostavista ajatuksista, jotka johtivat surmatyöhön.

Miehelle on tehty mielentilatutkimus, joka puolustuksen mukaan on ollut monin osin puutteellinen ja virheellinen.

Mielentilatutkimuksen lopputulos ei ilmene haastehakemuksesta eikä myöskään puolustuksen vastauksesta.

Elinkautiseen vankeuteen tuomitseminen on Etelä-Savon käräjäoikeudessa harvinaista.

Tilastokeskuksen mukaan näin on tapahtunut viimeksi vuonna 2015, jolloin Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi kaksi elinkautisrangaistusta murhasta.

Murha on yleensä se rikosnimike, josta Suomessa tuomitaan elinkautinen vankeusrangaistus.

Elinkautinen vankeus voidaan Suomessa langettaa myös esimerkiksi eräistä sotarikoksista, törkeästä maanpetoksesta, törkeästä valtiopetoksesta ja eräistä terrorismirikoksista.

Rikosseuraamisviraston vuoden 2018 laskelman mukaan elinkautisten vankeusrangaistusten pituus oli ollut keskimäärin 14,5 vuotta.