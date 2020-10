”Sivuuttaa perustuslain vaatimukset” – Saimaa ilman kaivoksia -ryhmä on tyytymätön ministeriön lakiesitykseen

0

Työ- ja elinkeinoministeriön kaivoslakityöryhmä jättää esityksensä kaivoslain muuttamiseksi lausuntokierrokselle perjantaina.

Saimaa ilman kaivoksia -ryhmä on tutustunut lakiesitykseen ja toteaa sen sivuuttavan sekä yksilön oikeuden osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen että Suomen kansalaisen perustuslaillisen oikeuden terveelliseen ympäristöön.

– Saimaa on uuden kaivoslain happotesti. Jos kymmenen vuoden päästä rannalla tököttää avolouhos, laki on epäonnistunut. Mutta se on silloin murheista pienin. Saimaan voi pilata vain kerran, sanoo Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän perustaja Miisa Mink.

Minkin mukaan ryhmä on huolissaan myös siitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asettamia lainsäädännön laatukriteereitä ei ole otettu huomioon lakiesitystä laadittaessa. Tuomioistuimen mukaan kansallisen lainsäädännön tulee täyttää muun muassa seuraavat ehdot: erilaisten intressien huolellinen arviointi, ympäristöperusoikeuksien riittävä huomioiminen sekä riskien ennakoiminen ja välttäminen jo lainsäädäntövaiheessa.

– Kaivoslakiesitys ei myöskään turvaa vesipuitedirektiivin kansallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista. Näitä sitovia ympäristötavoitteita on esimerkiksi vesiympäristön suojelu, hän sanoo.

Mink sanoo, että eduskunnan talousvaliokunnan mietinnöstä poiketen lakiesitys sivuuttaa myös Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteeseen sisältyneen ehdotuksen rajata arvokkaat luontoalueet kaivostoiminnan ulkopuolelle. Lakiesitys jättää luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen muiden – tässä tapauksessa luonnonsuojelulain – huoleksi.

– Edellä mainittu muutosehdotus tunnustettiin kuitenkin tarpeelliseksi yli puoluerajojen, kun kansalaisaloitteesta keskusteltiin eduskunnan täysistunnossa 6. lokakuuta.

Saimaa ilman kaivoksia -ryhmä vaatii, että kaivoslakiin kirjataan tärkeimpien luontoalueiden ja vesistöjen jättäminen kaivostoiminnan ulkopuolelle. Tämän tulee kattaa kaikki kaivostoiminnan lupavaiheet, myös ensimmäinen eli malminetsintävarauksen myöntäminen.

– Näin säästettäisiin viranomaisten aikaa, vaivaa ja resursseja sekä kevennettäisiin varausalueiden asukkaiden, maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien murheita.

Saimaa ilman kaivoksia -ryhmä on sitoutumaton ryhmä, joka haluaa suojella Saimaata kaivostoiminnalta. Liisa Mink on Juvan Koikkalan maanomistaja ja kesäasukas Pihjalasalossa.