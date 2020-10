Hartaus: Rakasta lähimmäistä kuten itseäsi – Jeesus ohjeisti ympärilleen kokoontuneita kuulijoitaan ja myös meitä tämän ajan ihmisiä

0

Uusi tie -lehdessä kerrottiin hiljattain ulkomaisen pastorin selittäneen jumalanpalveluksestaan, että synnintunnustus oli karsittu pois, koska se saa ihmiset kokemaan itsensä niin huonoiksi.

Uskontunnustus puolestaan karsittiin, koska siitä ollaan niin eri mieltä. Näinkö jumalanpalveluksen keskeistä sisältöä tahdotaan karsia ihmisten mielihalujen mukaan?

Menneen sunnuntain otsikko luterilaisessa kirkossamme oli usko ja epäusko. Psalmissa 78 sanotaan: ”Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa… Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa hänen käskyjään.”

Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus puki sanoiksi asian fariseuksille näin: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Viime kuukausina uutisissa on tuon tuostakin ollut esillä asioita, joita olisi syytä tarkastella edellä esitetyn Matteuksen evankeliumin rinnalla. Toisessa on kysymys sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta, jossa Raamatun siteeraaja saa syytteen, mutta häntä loukkaavasti herjaavan puheisiin ei mediakaan kiinnitä juuri minkäänlaista huomiota.

Toisessa taas kerrotaan, kuinka itsekkyys nostaa rajusti päätään, niin että ahneus valtaa mielen haalimaan itselleen omaisuutta ja etuja määrättömästi välittämättä yhtään siitä, miten lähimmäinen elää puutteessaan.

Matteuksen evankeliumista luemme, että Jeesus vuorisaarnassaan ohjeistaa ympärilleen kokoontuneita kuulijoitaan, ja myös meitä tämän ajan ihmisiä seuraavasti: ”Älkää kootko itsellenne aarteita maanpäälle… Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen… Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.” Ja hetkeä myöhemmin: ”Älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte… Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne… etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.”

Jos me näiden ohjeiden mukaan osaisimme elää, voimme olla jakamassa ympärillemme omalla elämällämme esimerkin muille siitä, mitä Hyvä Taivaallinen Isämme haluaa meille tarjota täällä ajassa ja kerran taivaassa.

Ilkka Asikainen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja.