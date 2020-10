Essoten kuntakokous keskusteli taloudesta – päällimmäisenä keskustelunaiheena oli kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio

0

Sote-kuntayhtymä ​Essoten alueen kunnat kokoontuivat tiistaina keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Päällimmäisenä keskustelunaiheena oli kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio.

Esityslistalla olivat myös maan hallituksen sote-uudistus ja valmistelu Etelä-Savon alueella, Essoten kehitysohjelma ja strategiset hankkeet sekä kuntayhtymän perustamisen yhteydessä päätetty palkkojen harmonisointi.

– Näemme, että kustannusten kasvu on maltillinen. Puhumme noin kahden prosentin kasvusta verrattuna normaalitoimintaan. Koronakulut ja palkkojen harmonisointi ovat sitten erikseen. Kehitysohjelmaan on ladattu 10 miljoonan säästötavoite, tiivisti talousarvion keskeisiä kohtia kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Kehitysohjelmaa sekä kuntaneuvottelujen ja -lausuntojen sisältöä valaisi Essoten konsernitalousjohtaja Heikki Siira. Koronan johdosta menomuutoksia tulee Siiran mukaan noin 19 miljoonan euron verran.

– Talousarviolle on haettu pohjaa viime vuoden tilinpäätöksestä. Sopeutamme taloutta noin 2,3 miljoonaa euroa verrattuna kunnissa lausunnolla olleeseen versioon. Palkkojen harmonisointi on varmasti iso haaste jäsenkunnille, Siira arvioi.

Kehitysohjelmaan kuuluvat muun muassa uusi palveluverkko, ulkoisten asiakkaiden hankinta, tilasuunnitelmat, henkilöstöprosessien kehittämien (mm. sairauspoissaolojen vähentäminen), mahdolliset omaisuusjärjestelyt ja ostopalvelujen vähentäminen.

Talousjohtaja Vesa Vestala esitteli muita keskeisiä muutoksia verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Palkkakustannuksia nostavat tavanomaisten palkankorotusten lisäksi muun muassa hoitajamitoitus ja palkkaharmonisointi (noin 6 % vaikutus palkkakustannuksiin). Vakituisten lääkäreiden palkkavarauksia on kasvatettu ja jos palkkauksessa onnistutaan, menot ostopalveluissa vähentyvät. Menoina näkyvät myös sote-uudistuksen henkilöstökulut, joihin on kylläkin vastaavat tulot valtiolta.

Keskustelua oli herättänyt talousarvion investointiosaan työpapereista jäänyt merkintä ”Mielentalon muutoksen seurannaiset”, joilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Mielen- ja kuntoutuksen talon kanssa.

Kyse on Vestalan mukaan varautumisesta tulevina vuosina sairaalan keskellä sijaitsevan O-osan remontointiin, vanhan lääninsairaalan talon (E-osa Porrassalmenkadun varressa) remontointiin sekä suuren valkoisen A-osan remontointiin tai purkuun. Päätökset näistä tehdään vasta tulevina vuosina erikseen.

Muutosjohtaja Sami Sipilä esitteli sote-uudistukseen kuuluvia hankkeita ja osallistamisen toimenpiteitä. Rahaa näihin hankkeisiin tuli suoraan 5,5 miljoonaa ja lisäksi Itä-Savon alueelle tuli 1,4 miljoonaa euroa. Työkyvyn kehittämisen ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeet saivat molemmat vielä puolisen miljoonaa.

– Meillä on hyvä vauhti päällä. Työpajoja on jo pidetty runsaasti eri teemoista. Tällä hetkellä on menossa kysely sote-palvelujen tulevaisuudesta ja marraskuussa tulossa on webinaareja. Hallintorakenteen aika tulee ensi kesänä ja väliaikaishallinto aloittaa sillä hetkellä kun eduskunta on hyväksynyt lakipaketin. Pystymme kehittämään toimintamalleja koko Etelä-Savon alueelle, Sipilä kertoi.

Etelä-Savon sote-maakuntauudistus tehdään maakunnan yhteisessä muutosohjelmassa, jonka keskeisiä osa-alueita ovat Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sote-keskus.

Kysymyksiä ja keskustelua herättivät palkkojen harmonisointi, koronakustannusten kompensointi ja hoitojonojen purkamisen tilanne.

Kokouksen puheenjohtajana toimi kotoaan Ristiinasta käsin Kirsi Olkkonen (kesk.). Kuntakokous lähetti Olkkosen ehdotuksesta lämpimät terveiset ja kiitokset koko Essoten henkilökunnalle.