Juvan Kuosmalan koulusta ei tullut kauppaa – Koski-Saimaan osuukunta haluaisi kyllä ottaa kiinteistöä yhteiseen käyttöön

Juvan Kuosmalan entisestä koulusta tai rantasaunasta ei saapunut määräaikana 29. lokakuuta mennessä yhtään tarjousta.

Maanantaina istunut kunnanhallitus päätti, että kiinteistöjen myyntiin palataan keväällä 2021.

Kunta ei käyttänyt myynnissä ammattilaisia eikä kaupitellut sitä huutokauppasivustoilla, vaan myi koulua itse avoimella tarjouskaupalla.

Myynti-ilmoitus oli esillä lehdessä sekä kunnan omilla verkkosivuilla.

Ennen myyntiä kunta oli erottanut kahden hehtaarin koulukiinteistöstä vajaan 4 000 neliömetrin suuruisen rantatontin sekä sillä sijaitsevan vanhan rantasaunan. Tontti saunoineen sijaitsee Voipää-nimisen järven rannalla.

Kuosmalan kyläyhdistys teki aiemmin tänä vuonna ehdollisen tarjouksen koulukiinteistöstä, mukaan lukien myös rantatontti.

– Ehtoina oli, että kunnan täytyy teettää kiinteistössä kuntokartoitus, ja lisäksi pitää myydä koko kiinteistö rantatontteineen, ja kauppa olisi tehty perustettavan osuuskunnan lukuun, kertoo Kuosmalan kyläyhdistyksen sihteeri Paavo Ahonen.

Kuosmalaan perustettiin syksyllä Koski-Saimaan osuuskunta, jonka puheenjohtajana Ahonen toimii.

Paavo Ahonen mainitsee, ettei kunta ottanut kyläyhdistyksen tekemään ostotarjousta käsittelyyn.

– Ilmoitimme sitten kunnalle, että meillä on menossa selvitys Kuosmalan kiinteistön kustannuksista. Toisin sanoen mitä hankinta maksaisi ja millä tavalla se saataisiin kannattavaksi. Tällä hetkellä selvitys on kesken, ja se valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Hänen mukaansa juuri tällä hetkellä koulusta ei ole mahdollista tehdä realistista tarjousta.

– Kun selvitys valmistuu ja jos kiinteistö on yhä silloin myytävänä, me harkitsemme tarjouksen jättämistä.

Ahonen kertoo, että kiinteistöön on tarkoitus muun muassa saneerata asuntoja ja saada siitä vuokratuloja.

Ahonen toteaa, että Koski-Saimaan osuuskunta haluaa saada koulutiloihin kuitenkin käyttöä, ja kunnalle voidaan maksaa käytöstä kohtuullinen korvaus.

– Meillä on suunnitelmia ja tiedossa olevia aktiviteetteja, jos kunta vuokraisi rakennuksen kohtuuhinnalla.

Tavoitteena on esimerkiksi käyttää liikuntatiloja ja järjestä tapahtumia. Esimerkiksi adventtiaikana voitaisiin järjestää paikallisten yrittäjien pienimuotoiset messut.

Osuuskunnan hallitus keskustelee lähiaikoina tilojen mahdollisesta käytöstä.

Juvan kunnanhallitus päätti maanantaina myös Havumaja-kiinteistöstä eli entisen Hotelli Juvan rantasaunan kohtalosta.

Kunta sai Jukajärven rannalla sijaitsevasta kiinteistöstä kaksi tarjousta, ja hallitus esittää valtuustolle, että kiinteistö myydään Kauko Tegelbergille/Kannashoville 16 500 euron hinnalla.

Rantasauna on ollut käyttämättä vuosia, mutta sitä ei ole kaupiteltu aktiivisesti.