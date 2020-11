Pääkirjoitus: Yrittäjyyttä tulee tarkoin vaalia – ”Juvalla on kaikesta päätellen menossa hyvä puhuri kohti entistä parempaa yrittäjyyttä”

0

Tänään 5.11.2020 ilmestyvässä Juvan Lehdessä on ehkäpä tavallistakin enemmän yritysmaailman uutisia ja juttuja.

Julkaisemme Yrittäjyys-teemanumeron, ja lehtemme kuudella sivulla on erilaisia yrityksiin ja yrittäjyyteen liittyviä tarinoita.

Kerromme esimerkiksi aurinkopaneelifirma Valoen ja kalustefirma T:mi Mikko Tiaisen onnistumisista samoin kuin Rajupusu Leaderin toiminnasta – sehän on merkittävä yritystukien jakaja maaseudulla. Moni yritys on saanut perustamiseensa ja investointeihinsa leader-rahoitusta.

Jututamme myös Piia Lampisen, joka toimii projektipäällikkönä Juvan keskustan kehittämishankkeessa. Sen keskeisenä tehtävänä on pitää Juvan keskustaa ja kirkonkylää elävänä ja kehittää siitä nykyistä elinvoimaisempaa.

Niin Juvan kuin monen muunkin kunnan ja kaupungin keskustat kärsivät samasta ongelmasta: keskustoihin on tullut eri syistä johtuen runsaasta tyhjää liiketilaa, kun yritykset ovat joko lopettaneet toimintansa tai siirtyneet uusiin paikkoihin. Näin on käynyt myös Juvalla, jossa Vehmaan alueen imu on hyvällä tolalla.

Juvalla on saatu viimeisten kuukausien aikana käyntiin hyvin hankkeita, joilla halutaan tosimielellä vahvistaa yrittäjyyttä.

Juvan keskustan kehittämishanke on kunnianhimoinen yritys puhaltaa uutta puhtia kirkonkylälle. Sille täytyy toivottaa menestystä. Samaan aikaan Vehmaaseen Viitostien ja 14-tien risteysalueelle haetaan uusia yrittäjiä ja vetovoimaisia toimijoita.

Juvalla on kaikesta päätellen menossa hyvä puhuri kohti entistä parempaa yrittäjyyttä. Sitä tuleekin vahvistaa ja vaalia tarkoin, sillä viime kädessä terve ja hyvinvoiva yrittäjäkunta pitää koko juvalaisen elämänmenon terveellä uralla.

Janne Tiainen