Trendit näkyvät myös kalusteasennuksissa – yrittäjä Mikko Tiaisen mukaan muotikin muokkaa keittiön ulkonäköä

Yrittäjä Mikko Tiainen seuraa isänsä Juha Tiaisen polkuja – on seurannut jo 16 vuotta ja valmistaa sekä asentaa keittiö- ja muita kalusteita. Toimialueena on lähes koko maa.

Tosin T:mi Mikko Tiaisen yrittäjä sanoo, että asennukset keskittyvät paljon eteläiseen ja itäiseen Suomeen, mutta kalustetöitä tulee myös muualta.

– Valmistamme, asennamme ja suunnittelemme kiintokalusteita kolmeen mieheen. Juvalla kalusteet valmistetaan oikeisiin mittoihin ja kun tilaus on kunnossa, käymme asentamassa ne paikalleen.

Tiaisen mukaan Juva on hyvä paikka yrittää. Keskeinen sijainti on yritykselle valtti, kun kalusteita lähdetään paikan päälle asentamaan. Matkat eivät ole liian pitkiä. Juvalta on hyvä liikkua minne päin tahansa.

– Koronakevään aikana, kun Uusimaa suljettiin, meiltä etelän hommat loppuivat täysin. Nyt on jo palattu normaaliin ja tilauskanta on äärimmäisen hyvä. Töitä on nyt hyvin. Vaikka toimialue on Itä-Suomi ja Etelä-Suomi, kohta lähdetään asennuskeikalle Pohjois-Suomeenkin.

Tiainen kertoo, että kalusteiden asennuskeikalle Juvalta yleensä lähdetään kahteen mieheen. Sen enempää ei asennustyövoimaa työkeikalla tarvita, kun kaikki on valmiiksi suunniteltu ja työstetty mittojen mukaisiksi.

Suurin työvaihe on tehty jo Juvalla. Varsinainen kalusteasennus on enää valmiiden palasten kokoamista, paikalleen sovittamista ja kiinnittämistä. Tosin Etelä-Suomessa on omat toimijat, jotka hoitavat asennuksen.

– Yleensä toimitamme täältä tavarat. Etelä-Suomessa omat yhteistyökumppanit hoitavat asennukset. Suinkaan jokaiseen kalusteasennukseen ei täältä tarvitse lähteä.

Tiaisen mukaan kalusteissakin näkyvät ajan trendit. Nykyään suositaan vaaleita pintoja tai kaksivärisyyttä ja helppohoitoisuutta esimerkiksi keittiökalusteissa.

– Alhaalle tummaa ja yläkalusteisiin vaaleaa pintaa sellaiset ovat tämän päivän suuntaukset ja trendit. Oman työurani aikana asiakkaiden mieltymykset ovat kovasti muuttuneet. Myös mekanismit ovat kehittyneet äärimmäisen paljon. Värimaailma on 90-luvulta kokenut ison muutoksen, vaikka nyt on havaittavissa vivahteita paluusta takaisin 90-luvun tunnelmiin.

Kalusteissa myös materiaalit ovat kehittyneet. Esimerkiksi 1980-luvun terveydelle haitallisista lastulevyistä on kalustevalmistuksessa päästy eroon.

– Nykyinen kalusteissa käytettävä melamiinipintainen lastulevy on täysin allergisoimaton. Siinä ei enää ole niitä 80-luvun terveydelle haitallisia liima-aineksia. Oikein tehtynä, oikein asennettuna oikeaan paikkaan asennettuna lastulevypohjainen kaluste on toimiva ratkaisu. Vesi kuuluu viemäriin eikä kalusteisiin, Tiainen naurahtaa.

Hänen mukaansa kalustemateriaaleja löytyy nykyään muitakin kuin lastulevy. Kalusteet voidaan tehdä laminaatista, mdf-pohjaisesta levystä tai vaikka puusta. Vaihtoehtoja löytyy moneen tarpeeseen asiakkaan ja käyttöpaikan vaatimusten mukaan.

Haasteellisimmat työkohteet ovat yleensä julkisella puolella.

– Muutamat koulukohteet ovat yleensä olleet melkoisen isoja projekteja. Meillä on ollut Etelä-Suomessa pari arkkitehtonisesti haastavaa työkohdetta, jotka ovat olleet mielenkiintoisia, haasteellisia toteuttaa ja paljon aikaa vieviä tehdä. Suunnittelijan tai arkkitehdin kanssa käydään yleensä hyvinkin tarkkaan läpi materiaalit ja värit. Sen jälkeen alkaa vasta materiaalien tilaus ja valmistus.

Värit eivät kalustevalmistuksessa ihan heti lopu. Mikko Tiaisen mukaan värejä on tarjolla tuhansia riippuen siitä haluaako asiakas pinnoitettua, maalattua vai umpipuista kalustetta. Käytännössä väri- ja sävymaailma on rajaton.

Kalustevalmistuksessa asuntojen saneeraajat ovat yleisempiä asiakkaita kuin uudisrakentajat. Saneerauskohteita on selvästi enemmän.

– Kun ihminen ostaa uuden asunnon, hän usein haluaa vaikkapa keittiöstä, wc- ja kylpyhuonetilosta tehdä mieleisensä. Jos asiakas on asunut vaikkapa 20 vuotta talossa ja keittiö on aina ollut samanlainen, hän usein haluaa keittiöönsä uuden ilmeen tai jopa muuttaa koko keittiön toisenlaiseksi.

– Asiakkaan kanssa yleensä yhdessä pohditaan vanhan keittiön ongelmakohtia. Niihin haetaan yhdessä parempia, toimivampia ja käytännöllisempiä ratkaisuja. Niitä on kiva suunnitella ja tehdä. Asiakkaallekin vanhasta keittiöstä tulee ihan uusi.

Hintahaitari keittiön saneerauksessa vaihtelee. Halvimmillaan 5000 eurolla pääsee alkuun ja 15 000 eurolla toteuttaa jo isonkin keittiöremontin.