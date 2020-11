Valoe avaamassa uutta aurinkopaneelilinjastoa – Juvalle muuttanut yritys on aloittamassa uuteen kennoteknologiaan perustuvien aurinkopaneelien tuotannon

0

Aurinkopaneeleita valmistava yritys Valoe on aloittamassa uuteen kennoteknologiaan perustuvien paneelien tuotannon Juvalla. Tuotantolinja käynnistyy joulukuussa.

Valoen liiketoimintajohtaja Sami Lindfors luonnehtii uutta kennoteknologiaa mullistavaksi. Uudessa kennossa on sellaisia etuja ja vahvuuksia, joita nykyisin markkinoilla olevissa aurinkopaneeleissa ei ole. Valoe on parhaillaan investoimassa uuden kennoteknologian käyttöönottoon Juvalla. Uusi tuotantolinja aloittaa ennen joulua.

– Se parantaa aurinkopaneelien tehoja, mekaanista kestävyyttä ja vakauttaa paneelien tehon säilymistä nykyistä pitempään. Tulevaisuudessa se avaa aurinkopaneelien käytölle myös ihan uusia käyttökohteita. Selvitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa uuteen teknologiaan perustuvien paneelien käyttömahdollisuuksia muun muassa liikenteessä ja talonrakennuksessa.

Valoe tekee yhteistyötä saksalaisen kennoteknologiaa tutkivan tutkimuslaitoksen kanssa. Valoen kennovalmistus tapahtuu Liettuan tehtaalla. Sieltä kennot tuodaan Juvalle koottavaksi valmiiksi paneeleiksi.

Hänen visioissaan uuteen teknologiaan perustuvilla aurinkopaneeleilla on vahva tulevaisuus. Niitä voitaisiin kiinnittää esimerkiksi talon seinään nykyisen kattoasennuksen lisäksi. Paneeleihin on tarjolla erilaisia värisävyjä, jotka istuvat vaikkapa talojen muiden ulkoseinäpintojen väreihin.

Valoe valmistaa myös Sonomotors GmbH:n Sion autoon uuden teknologian paneeleita, jotka ovat täysin integroituja.

– Paneelia voidaan muokata ja taivuttaa autojen muotojen mukaan. Auton voisi kokonaisuudessaan vuorata sähköenergiaa tuottavalla paneelistolla. Ne paneelit eivät ole jäykkiä bulkkituotteita, vaan muovautuvat käyttötarkoituksen ja kohteen mukaan. Käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat, Lindfors sanoo.

Hän kertoo, että Valoen siirtyminen Mikkelistä Juvalle on mahdollistanut yrityksen investoinnit uuteen paneeliteknologiaan. Juvalla on nyt riittävästi tilaa myös uudelle tuotannolle.

– Mikkelin toimitilat kävivät meille pieniksi eikä Mikkelistä löytynyt meille sopivaa yhtenäistä tuotantotilaa. Onneksi Juvan kunta oli aktiivinen ja tarjosi meille tyhjäksi jääneitä kirjatehtaan tiloja. Toukokuussa alkoi koneiden ja laitteiden siirto Mikkelistä Juvalle.

– Koska aurinkopaneelien tuotanto ei onnistu pelkällä läppärin ja työpöydän siirrolla, Juvalle siirrettiin loppukevään ja kesän aikana varmasti 50 täysperävaunullista koneita ja kalustoa. Muutto ja tuotannon siirto Juvalle oli siinäkin mielessä yhtiölle myös fyysisesti iso ratkaisu.

– Nyt meillä on riittävät tilat. Pääsemme aloittamaan joulukuussa uuteen paneeliteknologiaan perustuvan tuotantolinjan. Olemme sitoutuneet Juvalle. Kun jonnekin muutetaan, niin seuraavana vuonna ei lähdetä sieltä pois tai tehdä uutta muuttoa, Sami Lindfors vakuuttaa.

Valoen Juvan tehtaan tuotanto on tehtaanjohtaja Ilkka Kujalan mukaan lähtenyt hyvin käyntiin. Kesän rekrytoinnit onnistuivat hyvin ja tuotantoon löytyi helposti tekijöitä. Kesällä isoin homma oli siirtää koneet Mikkelistä Juvalle ja asentaa ne Juvalla paikalleen. Tuotanto pääsi alkuun ennen juhannusta.

Kujalan mukaan tuotantopäässä aurinkopaneelien valmistus ei varsinaisesti vaadi erikoisosaamista ja teknisiä lahjoja. Paneelin valmistus on suurelta osin koneellistettua. Uudet tekijät on perehdytetty omaan tehtäväänsä.

Valoen Juvan tehdas työllistää tuotannossa noin 15 työntekijää. Tuotekehityksen ja työnjohdon kanssa Valoe työllistää noin 30 ihmistä. Osa työntekijöistä on rekrytoitu suoraan Juvalta, mutta osa käy edelleen Mikkelistä käsin töissä. Vain yhtiön myynti, hallinto ja johto jäi edelleen Mikkeliin.

Juvalla aurinkopaneeleita valmistetaan nyt kolmessa vuorossa. Lindfors sanoo Valoen olevan teknologiayhtiö, jolla on tuotantoa Juvalla ja Liettuassa. Se ei havittele isoksi bulkkipaneelien valmistajaksi. Valoe on teknologian kehittämisyhtiö, joka valmistaa aurinkopaneeleita uudella teknologialla. Sellaisia ei Lindforsin mukaan maailmalla ole kuin muutama.

Lindfors sanoo, että Valoe valmistaa paneeleita muun muassa kauppa- ja liikekeskusten katoille, joissa aurinkoenergia hoitaa hissien, valaistuksen sekä ilmastoinnin ja kylmäkoneiden jäähdytyksen sähkön tarpeen.

Hiljattain syyskuussa Myyrmannin ostoskeskuksen katolle tuli yli 650 aurinkopaneelia. Ne tuottavat vuosittain 200 megawattituntia energiaa. Se vastaa yli 80 kerrostalokolmion vuotuista sähkönkulutusta.

Lindforsin mukaan aurinkoenergia on nykyään jo kilpailukyistä, mutta sen käyttökohde on osattava arvioida oikein. Valoen pääasiakkaat tulevat kaupasta ja teollisuudesta. Yksityisillekin paneeleita myydään, mutta pääsääntöisesti Valoe hoitaa kuluttajamarkkinan jälleenmyyjiensä kautta.