Pystypäin terapiaan – ”Siinä ei ole mitään outoa, noloa, häpeällistä tai epänormaalia”

0

Kuulun siihen ihmisryhmään, joka pahan paikan tullen pyrkii ongelmassa rypemisen sijaan keskittymään positiivisten puolten etsimiseen. Lähes tilanteesta kuin tilanteesta on mahdollista löytää jotakin, joka ei ole pelkästään pahasta. Tämä pätee jopa Vastaamon tietomurtoon.

Tietomurto itsessään on luonnollisesti läpikotaisin tuomittava teko, käyttäisin jopa sanaa halpamainen. Yrityksen ja varsinkin yksittäisten ihmisten kiristäminen heidän potilastiedoillaan on jotakin, mihin en haluaisi uskoa kenenkään moraalin taipuvan.

Oma lukunsa on tietysti yritys itse, Vastaamo. Myös sen toiminta näyttäisi saavan päivä päivältä kyseenalaisempia sävyjä. Tuntuu uskomattomalta, että ihmisten terveystietoja käsittelevän yrityksen tietoturva voi vielä 2020-luvulla olla niin perin juurin retuperällä.

Mutta entä se hopeareunus? Mistä sen voi nähdä pilkottavan Vastaamon tapauksessa?

Omasta mielestäni vastaus on selkeä: Vastaamon tietomurron erittäin harvoihin hyviin puoliin kuuluu ainakin se, millaisen tuen osoitusten vyöryn murron uhrit ovat saaneet osakseen. Voi kuinka olenkaan iloinnut niistä kaikista toimittajakollegoideni kolumneista, julkkisten somepäivityksistä sekä lukuisista ihan tavallisten ihmisten kommenteista, joita viime päivinä on päätynyt nähtäväkseni ja kuultavakseni.

Niiden kaikkien viesti on ollut ilahduttavan yhtenäinen: Tietomurto on tekona alhainen, kun taas terapiassa käyminen ja mielenterveyspalveluiden käyttäminen yleensä on kaikkea muuta kuin häpeällistä.

Jokaisella ihmisellä on mielenterveys. Toisinaan, esimerkiksi menetyksiä tai muita vaikeuksia kohdatessamme se saattaa horjua. Mielenterveytemme olemassaolo ei kuitenkaan lakkaa tiukimmissakaan paikoissa.

Aivan samoin kuin meillä jokaisella on keho, meillä jokaisella on myös mieli. Jotta jaksamme taivaltaa eteenpäin omalla elämänpolullamme, tulee meidän huolehtia niistä molemmista. Mielenterveyden kohdalla siitä huolehtiminen merkitsee muun muassa sosiaalisten suhteiden vaalimista ja tunteiden ilmaisemisen opettelemista, mutta myös riittävää unta, liikuntaa sekä terveellistä ravintoa.

Mielenterveydestä huolehtimiseen kuuluu ehdottomasti myös se, että hakeutuu tarpeen tullen ammattiavun piiriin. Siinä ei ole mitään outoa, noloa, häpeällistä tai epänormaalia. Mielen sairastuessa jokaisen pitää saada apua – ja sitä pitää saada ilman, että sen vuoksi joutuu millään muotoa eristetyksi tai muuten muita huonompaan asemaan.

Kaikilla on luonnollisesti oikeus pitää mielen- ja muiden terveyspalveluiden asiakkuutensa yksinomaan omana tietonaan. Toisaalta, kuten todettua, mielenterveyspalveluiden käyttöä ei pitäisi joutua nolostelemaan. Ei misssään päin maata ja maailmaa, eikä missään elämäntilanteessa.

Kirjoittaja on Juvan Lehden toimittaja.