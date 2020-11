Yrityksille on jaettu hyvin rahaa – Rajupusu Leader: on puoltanut rahoitusta yhdeksälle yritykselle vuoden aikana

0

Rajupusu Leader ry on tehnyt tänäkin vuonna tärkeää työtä maaseudun yritysten toimintaolosuhteiden parantamiseksi.

Leaderin toiminnanjohtaja Anne Vänttinen on tyytyväinen tuloksiin, vaikka muutoin koronavuosi on kasannut roimasti epävarmuutta ja murheitakin yrityksiin.

– Hallituksemme on tänä vuonna ja tähän mennessä puoltanut rahoitusta seitsemään yleishyödylliseen hankkeeseen ja yhdeksälle yritykselle. Yhteensä tukea on puollettu lähes 234 000 euroa Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueelle.

Hän sanoo, että tälle vuodelle on vielä käytettävissä noin 171 000 euroa myönnettäväksi yleishyödyllisiin hankkeisiin ja yritysten toimintaa tukeviin toimenpiteisiin.

Yritykset voivat hakea rahaa esimerkiksi yritystoiminnan käynnistämisen kustannuksiin sekä investointeihin. Niihin molempiin on hakemuksia tehty.

Leader-tuki muodostuu Euroopan unionin, Suomen valtion ja kuntien rahoituksesta. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä.

– Hallituksemme kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseensa 24.11. ja tekee päätöksensä vuoden viimeisistä hankkeista. Kannattaa siis ottaa meihin pikaisesti yhteyttä, jos hankkeita on suunnitteilla, Vänttinen kannustaa.

Leader-toiminnan päämääränä on maaseudun monialainen kehittäminen paikallisten asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista lähtien.

Rajupusu Leader ry toimii Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla ja rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä myöntää yritystukia. Päätöksen puollettavista hankkeista tekee Rajupusu Leader ry:n hallitus.

Anne Vänttinen kertoo, että EU:n maaseuturahaston rahoituskausi 2014–2020 loppuu vuoden 2020 lopussa, ja uusi kausi käynnistyy näillä näkymin vasta vuonna 2023.

Hän muistuttaa, että muista kausista poiketen tällä kertaa rahoituskausien väliin ei jää niin sanottua kuivaa kautta, jolloin rahoitusta ei olisi saatavilla.

Vuodet 2021 – 2022 ovat niin sanottua siirtymäkautta, jolloin tukea niin yleishyödyllisiin hankkeisiin kuin yritystukiin on normaalisti saatavilla.

– Siirtymäkauden varojen suuruus ei ole vielä tiedossa. Olemme parhaillaan hakemassa rahoitusta alueellemme vuosille 2021- 2022.

Vuonna 1996 toimintansa aloittaneen Rajupusu Leaderin tulevaisuuteen saattaa tulla olennaisia muutoksia, ja niihin otetaan kantaa Rajupusu Leader ry:n vuosikokouksessa tiistaina 24.11. Rantasalmella.

Vänttinen sanoo, että vuosikokouksen yksi tärkeää päätettävä asia on Rajupusu Leader ry:n ja Piällysmies ry:n mahdollinen yhdistyminen tulevalle EU-rahoituskaudelle siirryttäessä.

Vänttisen mukaan Suomessa on suunta siihen päin, että Leader-toimintaryhmiä yhdistellään suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Piällysmies ry toimii Enonkoskella ja Heinävedellä sekä Savonlinnan maaseutualueilla, kuten Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla. Piällysmiehen vuosikokous käsittelee mahdollista fuusiota 25.11.

Jos Etelä-Savon maakuntaan muodostuu nykyisestä kahdesta Leaderista yksi suurempi organisaatio, niin Anne Vänttinen toivoo, että se voisi jatkaa toimintaansa kaksinapaisesti.

Rajupusu Leaderin toimisto nykyisin sijaitsee Juvalla ja Piällysmiehen Savonlinnassa. Vänttisestä olisi järkevää, että hallintoa voitaisiin ylläpitää kahdella paikkakunnalla.