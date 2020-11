Keski-Juva tuli tunnetuksi kyläkierroksella – Maivalan kylän historiaan tutustui viitsenkymmentä juvalaista

0

Juvan Reuma ja Tules ry. järjesti loppukesällä kesäretken Maivalan kylän historiaan tutustumiseksi sekä reitin varrella olevien kylien historiaa vapaasti muistin varassa kerrottuna.

Kylien esittelijöinä toimivat Veljekset Kontio Ky:n Tauno Kontio ja EU:n tuottajajärjestö Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen.

Kotiseuturetki alkoi kauniissa säässä. 46 henkilöä halusi kuulla kylien historiaa. Maivalan kyläläiset ovat laajalti sukua keskenään, ja kylän päätalo oli nimeltään Rustholli eli Vanha-Kontiola.

Entisaikaan Maivalassa toimi kolme kauppaa, neuvola ja Osuuspankin konttorit Kapakassa ja Ripaojan kotitalossa. Lisäksi kylällä toimi koulu vuoteen 1980 saakka.

Retkellä todettiin, että jatkosodassa tulenjohtajana palvellut arkkitehti Jaakko Kontio lahjoitti Veteraanipuistoon sota-aikaisen tykin. Lahjoituksella hän halusi kunnioittaa maivalalaisia ja juvalaisia sukujuuriaan. Pattoin perintötila kuului myös Kontioitten sukuun, samoin Partalan kartano.

Turakkalassa toimii puutarha ja uutena biokaasulaitos. Nykyisin Maivalassa toimii Metsä- ja kaivinkoneurakointi Veijo Piispa, Maansiirto Oravat Oy Martti Orava ja Auvilassa Kaivinkonepalvelut Mika Väänänen.

Pääelinkeinona on ollut maanviljelys ja lypsykarjatalous, kylällä on ollut iso sikala. Pienimuotoisena on ollut kalkkunan kasvatusta ja kirvesmiehiä on löytynyt kylältä.

Nuoret polvet ovat etsineet uusia elinkeinoja. Monilla tiloilla on omat kaivinkoneet ja erilaiset laitteet heinän ja viljan korjuuseen. Auvilan kylällä on kaksi isompaa lypsykarjatilaa Petri ja Martti Turakaisella sekä Mika ja Leevi Väänäsellä.

Kylällä on ollut meijeri ja kauppa Werner Baggen tiloissa viljamakasiini ja Saimaan rannassa laivalaituri Viipurista tulevaa kauppatavaraa varten.

Kuultiin Maivalan kylällä Brysselin terveisiä oman kylän pojan Pekka Pesosen tuomana. Hän kertoi aiheesta EU ja maaseutu. Juvalla on tähän asti peltoja salaojitettu ja peltolohkoja yhdistetty, mutta nyt EU-kannustaa jättämään kiviaitoja ja sarkaojia pelloille, sekä puustoja peltojen reunoille.

Pesosella on perintötila Auvilassa. Pellot hän on vuokrannut naapureille.

Matka jatkui seuraavaksi Vuorilahteen Timo Teittisen kotipihalle. Retkellä tutustuttiin Teittisen upeisiin moottorisahaveistoksiin. Retken jälkeen kuultiin, että Teittinen voitti Ilomantsin karhunveistokisoissa 1. palkinnon kunniakirjoin veistoksella ”Maaseudun tulevaisuus”.

Matka jatkui Siikakosken kautta Siiskosen leipomolle. Matkan varrella ihasteltiin Siikakoskea, Rävykoskea ja Inkilänkoskea. Reitin varrelle jäi myös Kuosmalan koulu.

Myös Sirkka Väänänen toimi retkellä yhtenä kylän esittelijänä.