Yrittäjien jaksamista tuetaan Etelä-Savossa yhteisvoimin – tarjolla on keskusteluapua yrityksen tilanteen kartoittamiseen ja sparrausta

0

Etelä-Savon Yrittäjät, Suomen Yrityskummit Etelä-Savo ja LähiTapiola Savo-Karjala ovat käynnistäneet Yrittäjän tukiverkko -hankkeen, jonka tavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja selviytymistä koronakriisin yli.

Tarjolla on keskusteluapua yrityksen tilanteen kartoittamiseen ja sparrausta tulevaisuudensuunnitelmien tekemisessä. Tukiverkon asiantuntijan kanssa voi jakaa kokemuksia ja saada ohjausta.

Yrittäjän tukiverkosta voi saada apua siten, että yrittäjä täyttää palvelupyynnön Etelä-Savon Yrittäjien verkkosivuilla. Yrittäjä voi olla yhteydessä myös suoraan tukiverkoston henkilöihin. LähiTapiola Savo-Karjala ohjaa tukea tarvitsevia vakuutusasiakkaitaan verkoston palveluihin.

– Jaksaminen ja hyvinvointi on syytä tuoda julkiseen keskusteluun ja hakea toimintatapoja siihen, miten tämä huomioidaan jatkossa eri toimijoiden omassa työssä, korostaa Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Niina Kuuva.

Valtaosa Yrittäjän tukiverkon asiantuntijoista on yrityskummeja. Palvelu on hankkeessa ja yrityskummien normaali toiminnassakin maksutonta ja luottamuksellista.

– Keskustelemme, neuvomme ja tuemme henkisesti alueen yrityksiä, kertoo Suomen Yrityskummien Etelä-Savon aluekummi Antero Heikkinen.

– Koronakriisi on vaikuttanut meidän kaikkien elämään, mutta erityisesti yrittäjien. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla mukana vaikuttamassa siihen, että alueemme yrittäjät selviytyvät koronakriisistä mahdollisimman hyvin, sanoo LähiTapiola Savo-Karjalan liiketoimintajohtaja Tuomas Sinkko.

Yrittäjän tukiverkko toimii koko Etelä-Savon alueella ja palvelu on suunnattu kaikille yrityksille.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 42 000 euroa.

LähiTapiola Savo-Karjala panostaa hankkeeseen 5 000 euroa ja Etelä-Savon Yrittäjät 3 500 euroa. Julkinen tuki hankkeelle on Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämää maakunnan omaehtoista kehittämisrahaa.

Suomen Yrityskummien valtakunnallisessa verkostossa on 1 200 yrityskummia, joista 40 toimii Etelä-Savossa. Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja elinkeinoelämän asiantuntijoita.

Etelä-Savossa yrityskummien yhteisökumppaneita ovat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit, Mäntyharjun, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat, Suur-Savon Osuspankki sekä Rantasalmen ja Kangasniemen Osuuspankit.