Mestari ja Diiva tulevat Juvalle – Joroisten Musiikkipäivät järjestää kahden huipputaiteilijan hienon konsertin kirkossa

Juvalle on luvassa marraskuun puolivälissä komea konsertti, jonka järjestää Joroisten Musiikkipäivät. Juvan kirkossa nähdään ja kuullaan kahta musiikkimaailman huippunimeä: Mestaria ja Diivaa.

– Olemme koonneet kuulijoille helposti lähestyttävää, lähinnä suomenkielistä kaunista klassista musiikkia sisältävän ohjelman: Kuulan ja Merikannon vaikuttavia yksinlauluja sekä helmenä konsertin loppupuolella Riitan ja Paavon kohtauksia Joonas Kokkosen oopperasta Viimeiset kiusaukset, sanoo Mestari Jaakko Ryhänen.

– Konsertissa kuullaan suuria tunteita suomalaisilta säveltäjiltä sekä tuttuja oopperaklassikoita, täydentää Diiva Johanna Rusanen.

Basso Jaakko Ryhänen ja sopraano Johanna Rusanen ovat musiikkimaailman tähtiä. Ryhänen aloitti uransa Suomen Kansallisoopperassa vuonna 1972. Hänen kansainvälinen solistiuransa käynnistyi New Yorkin Metropolitanissa vuonna 1983.

Ryhäsen vakinaisina vierailukohteina ovat sen jälkeen olleet muun muassa Euroopan suuret oopperatalot, kuten Berliini, München, Lontoon Covent Garden, Wienin valtionooppera, Milanon La Scala, Pietarin Mariinski-teatteri ja Moskovan Bolshoi.

Hän on uransa aikana esiintynyt oopperakirjallisuuden keskeisissä bassorooleissa kuten muun muassa Mozartin Taikahuilun Sarastrona, Ryöstö Seraljista -oopperan Osminina sekä Don Giovannin Komtuurina ja Leporellona.

Johanna Rusasen juuret ovat kainuulaisessa ja savolaisessa maaperässä. Kanttori-isänsä kannustamana hän lauloi ja soitti pianoa sekä huilua jo pienestä lapsesta saakka ja ammattiopintojen lopuksi hän valmistui Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi.

Hän voitti Timo Mustakallio -laulukilpailun vuonna 1995 ja Lappeenrannan valtakunnallisen laulukilpailun 1996. Vuonna 1997 hän vastaanotti Martti Talvela -stipendin, ja vuosiksi 1998–2000 hänelle myönnettiin stipendi Berliinin Deutsche Operiin.

Rusanen debytoi Suomen Kansallisoopperassa sekä Savonlinnan Oopperajuhlilla vuonna 1997. Hän on laulanut myös muun muassa Berliinin Deutsche Operissa, Moskovan Bolshoi-oopperassa Savonlinnan Oopperajuhlien tuotannossa, Torinon Teatro Regiossa ja Teatro Municipal de São Paulossa.

Johanna Rusanen on myös tunnettu siitä, ettei hän kaihda eri musiikinlajien yhdistelemistä. Hän on esiintynyt paljon muun muassa suomalaisten jazzmuusikoiden kuten Iiro Rantalan ja Lenni-Kalle Taipaleen kanssa.

Juvan konsertissa kokenut Mestari Jaakko Ryhänen kohtaa uransa huipulle nousevan upean diivan, sopraano Johanna Rusasen.

Italian kielessä sana Diva tarkoittaa oopperan ylistettyä tähtilaulajaa, ja sellainenhan Johanna Rusanen ilmiselvästi on. Yksi hänen uransa kohokohdista oli toteutumassa syksyllä 2020 New Yorkin Metropolitan-oopperassa. Hänet oli kiinnitetty Richard Wagnerin Tristan ja Isolde -oopperan Isolden cover–tehtävään syys-lokakuulle. Metropolitan jouduttiin kuitenkin sulkemaan koko syyskaudeksi.

Jaakko Ryhästä viehättää Juvan komea harmaakivikirkko konserttipaikkana.

– Juvan upea ja iso kirkko on mitä mieluisin näin laulajan näkökulmasta. Akustiikka on erinomainen ja puitteet todella hienot. Tiivistettynä voisin todeta että loistava konserttisali.

Johanna Rusanen on samoilla linjoilla.

– Se on upea konserttikatedraali, sinne mahtuu ääntä ja tulkintaa. Minulla on siitä kirkosta muutenkin paljon rakkaita muistoja vuosien varrelta. Ensimmäisiä kertoja olin siellä jo lapsena kuuntelemassa isäni, musiikkineuvos Pertti Rusasen, esiintymisiä.

Koronaepidemia on laittanut lukuisten esiintyvien taiteilijoiden elämät uusi, niin myös Jaakko Ryhäsen ja Johanna Rusasen.

– Maaliskuuhun asti näytti siltä että vuoteen tulee mahtumaan paljon esiintymisiä sekä opetustyötä. Odotettavissa oli siis työntäyteinen ja mielenkiintoinen vuosi. Vuosi on osoittautunut eri tavalla mielenkiintoiseksi koska lähes kaikki esiintymiset sekä opetustyö peruuntuivat ja aherruksen tilalle tuli tyhjää aikaa, Ryhänen miettii.

– Ei ole ollut helppoa täyttää tuota tyhjyyttä, koska 40 vuotta arjen on täyttänyt työ, ja välissä on ollut vain pieniä lomapätkiä. Laulukuntoa on kuitenkin ollut koko ajan pidettävä yllä, harjoiteltava tulevia konsertteja varten vaikka on ollut täysin epävarmaa niiden toteutuminen. Myös fyysisen kunnon ylläpitäminen on ollut tärkeää, hän jatkaa.

Rusanen sanoo, että meneillään on ollut hyvin erikoinen vuosi.

– Yhdessä päivässä pyyhkiytyi kolme kuukautta kalenterista ja muutaman viikon kuluttua seuraavat kolme. Minulla piti olla suuri roolidebyytti Suomen Kansallisoopperassa toukokuussa ja seuraava elokuussa, nyt niitä on siirretty jo kaksi kertaa. Loppusyksyksi olin matkustamassa New Yorkiin, olisin työskennellyt kaksi kuukautta Metropolitan-oopperassa. Se talo on kuitenkin nyt vielä ainakin vuoden kiinni.

Tiistaina Rusanen sai vahvistuksen ensi vuoden kiinnityksestä Metropolitaniin. Hän sai varmistuksen kiinnityksestä Verdin Turandot-oopperan nimiroolin coveriksi.

Taitelijat eivät kuitenkaan hellitä, vaan he katsovat tulevaa.

– Osa tämän vuoden konserteista on siirretty tulevalle vuodelle ja luonnollisesti opetustyö myös jatkuu. Oman iän suhteen pitää olla realistinen ja osata elää päivä kerrallaan. Aika on kurittanut etenkin nuoria taitelijoita jotenka luonnollisesti toivon, että heidän työtilanteensa muuttuisi oleellisesti verrattuna tähän vuoteen, Jaakko Ryhänen sanoo.

Johanna Rusanen mainitsee, että tämän vuoden roolidebyytit on toiveikkaasti siirretty ensi vuodelle, ja hän laulaa Suomen Kansallisoopperassa Richard Wagnerin Ring-tetralogian kaikki kolme Brunnhildea.

– Lisäksi laulan kesällä Toulousen oopperan Elektrassa ja mikäli USA:n tilanne on stabiloitunut, työskentelen loppusyksyn New Yorkissa.

Mestari ja Diiva -konsertti järjestetään Juvan kirkossa 14. marraskuuta kello 19 alkaen. Johanna Rusanen, sopraano, Jaakko Ryhänen, basso ja Jukka Nykänen, piano.