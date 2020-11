Juvan Kuhalampi ja Pappilanjoki kaipaavat kunnostusta – elyn ylijohtajan Pekka Häkkisen mukaan kunnostuksella alkaa olla kiire

0

Juvan Kuhalammen ja Pappilanjoen kunnostus olisi aloitettava mahdollisimman pian.

– Nyt jos koskaan kannattaa panna vireille Kuhalammen ja Pappilanjoen yhteinen suunnittelu metsähallituksen, ely-keskuksen ja Juvan kunnan kesken, sanoo Etelä-Savon elyn ylijohtaja Pekka Häkkinen.

Häkkinen kävi ely-keskuksen johtavan luonnonsuojeluasiantuntijan Arto Ustinovin kanssa tutustumassa Pappilanjoen tilanteeseen. Oppaana olivat valtuuston varapuheenjohtaja Ari Rautio ja kunnanhallituksen jäsen Esko Loikkanen.

Häkkisen mukaan Pappilanjoen ja Kuhalammen kunnostuksella alkaa olla kiire. Rahaa kunnostustöihin on useita satoja tuhansia euroja ja ensimmäinen haku päättyy jo tässä kuussa. Rautio ja Loikkanen lupasivat viedä Kuhalammen ja Pappilanjoen kosteikkosuunnittelun eteenpäin kunnan hallinnossa.

– Pappilanjokeen vedet valuvat Kuhalammesta ja sen yläpuolelta turvetuotantoalueilta. Sinne olisi tehtävä kosteikko estämään päästöjä alapuoliseen vesistöön. Olisi perustettava suunnitteluhanke, jossa suunnitellaan kosteikko ja sen jälkeen katsottaisiin, mitä toimenpiteitä Pappilanjoelle olisi tarkoituksenmukaista tehdä, Häkkinen sanoo.

Häkkinen arvioi aikataulua niin, että ensi syksyn haussa Kuhalampea ja Pappilanjokea varten haettaisiin ely-keskukselta suunnittelurahaa. Hanke saatava vireille nopeasti, ja hän kaipaa kunnalta ripeitä toimia suunnittelu- ja hankehakemusta varten.

Tänä ja ensi vuonna aina vuoteen 2023 saakka Etelä-Savon ey-keskukselta on mahdollisuus hakea rahaa vesiensuojelun tehostamistoimiin. Ely-keskuksella on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet avustaa vesistönsuojelua.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Savon elylle miljoona euroa ympäri Suomea toteutettaviin vesiensuojeluhankkeisiin, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä taajamien vesistöihin. Veden vuoro -vesiensuojeluohjelma on 5-vuotinen. Se päättyy vuonna 2023.

Juvalla Kuhalammesta valuvat vedet pääsevät Pappilanjokea pitkin Jukajärveen rehevöittämään sitä. Aikoinaan kevätkutuiset kalat, muun muassa kuha, hauki ja lahna nousivat Pappilanjokea pitkin kudulle Kuhalampeen. Turvesoilta valuvat vedet ovat pilanneet Kuhalammen, josta ne ovat päässeet Pappilanjokea pitkin Jukajärveen saakka.

Arto Ustinov sanoo, että Pappilanjoen varsi on rauhoitettu. Alueen koko on 1,3 hehtaaria. Seurakunta on rauhoittanut alueen luonnonsuojelulain nojalla jo vuonna 1963. Kun maa siirtyi kunnan omistukseen, uusi rauhoituspäätös on tehty 2002.

Ustinov kertoo, että Pappilanjoen varsi on suojeltu lehtomaisen ympäristön, kasvillisuuden ja eliöstön takia. Lehdot näyttävät ryteiköiltä. Ustinovin mukaan sellaisia ne ovatkin eikä suojeltuihin lehtoihin saa mennä puita kaatamaan tai risukkoa hävittämään.

– Joenvarsi on pienilmastoltaan merkittävä alue, kun liito-oravakin tässä lehdossa viihtyy. Liito-orava monesti elää tällaisten vesistöjen, purojen ja jokien äärellä. Pappilanjoen varressa yhdistyy puro ja rehevä metsäluonto. Tämä on monella tapaa hieno ja monipuolinen paikka.

Ustinovin mukaan lain mukaan joen päälle kaatuneet puut saa katkaista ja ottaa pois. Sen sijaan kasvavien puiden kaatoon ei luonnonsuojelulain mukaan saa ryhtyä.

Pappilanjoen varren rauhoitettu alue on suojeltu juuri lehtomaisen luonnon ja ympäristön takia. Lehtoja on vähän ja sen takia Pappilanjoen varsi on aikoinaan suojeltukin.

Joki ja lehto tukevat Ustinovin mukaan toisiaan.

– Jokiuomaan kaatuneet puut kuitenkin rajoittavat puron virtausta ja ne voidaan ottaa pois. Joen avoimena pitäminen on tärkeää myös jokiluonnon kannalta. Sen sijaan muualla metsänhoidolliset toimet ovat kiellettyjä.

Ustinovin mielestä myös Pappilanjokeen tarvittaisiin hoitosuunnitelma, jossa katsottaisiin ne puut, jotka ovat vaarassa kaatua. Hoitosuunnitelma tehdään valtion työnä eikä siihen kunnan rahaa tarvita.