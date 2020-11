Jari Väyrynen aloittaa sähkökonsernissa liiketoimintajohtajana – ”Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaa ja tuoda uusia tuotteita ja palveluita asiakkaillemme”

0

Jari Väyrynen (Insinööri, energiatekniikka sekä kone- ja tuotantotekniikka) aloittaa Suur-Savon Sähkön Lempeä Lämmön sekä tuotantoliiketoiminnan liiketoimintajohtajana 01.01.2021. Väyrynen vastaa lämpöliiketoiminnan kehittämisestä ja uudistamisesta kohti uusia teknologioita.

Perinteinen lämpöliiketoiminta elää suurten muutosten aikaa. Uudet teknologiat ja digitalisaatio vaikuttavat myös lämpöliiketoimintaan. Väyrynen tulee johtamaan Suur-Savon Sähkön Lempeä Lämpöä kohti uudenlaisia palveluita ja tuotteita.

– Uusia ajatuksia ja kehitystä syntyy, kun työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, heitä kuunnellen ja vuorovaikutuksessa. Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaa ja tuoda uusia tuotteita ja palveluita asiakkaillemme. Kun työ tehdään hyvin nykyisellä maantieteellisellä toiminta-alueellamme, tarjoaa se myös pohjan laajentaa tulevaisuudessa tarjontaamme myös muualle Suomeen, summaa Väyrynen.

– Väyrysellä on vahvaa aiempaa kokemusta kehitystoiminnasta, ja hän on toiminut myös palvelutuottajan palveluksessa. Suur-Savon Sähkö – konsernissa kumppanuuksien hallinta on korostetussa merkityksessä, ja Väyrysen kokemus palvelutuottajan roolissa tukee kumppanuuksiemme kehittymistä, kertoo Suur-Savon Sähkö -konsernin toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.