Viisi koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – ” Testaukseen tulee hakeutua viipymättä, jos ilmenee hengitystietulehdus- tai muuta koronaan viittaavaa oiretta”

Sote-yhtymä Essoten alueelta on löytynyt Pieksämäellä viisi uutta positiivista koronatestin tulosta. Ne liittyvät tiistaina uutisoituun tartuntaan.

Essote testaa tämän vuorokauden aikana laajamittaisesti altistuneita ja Partaharjun puutarhan alueella työskenteleviä.

– Laajoja väestön altistumisia ei toistaiseksi ole tiedossa. Altistuneiden jäljitys ja tartunnan lähteen selvittäminen on vielä meneillään. Oireettomina tai hyvin lieväoireisena koronapositiiviseksi todettuja henkilöitä on vajaan viikon aikana käynyt eri ruokakaupoissa Pieksämäellä. Valitettavasti henkilöt eivät ole osanneet tarkkaan kertoa aikoja ja paikkoja, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Lisäksi Mikkelissä on voinut altistua maanantaina 9.11. iltapäivällä kello 13-14 ravintola Burger Kingissä. Ravintolassa on asioinut henkilö, joka on muulla kuin Essoten alueella todettu positiiviseksi.

Oireita saaneiden henkilöiden tulee hakeutua koronatestaukseen jättämällä sähköinen yhteydenottopyyntö Omaolon arvion kautta tai soittamalla Päivystysavun numeroon 116117.

– Testaukseen tulee hakeutua viipymättä, jos ilmenee hengitystietulehdus- tai muuta koronaan viittaavaa oiretta. Kasvomaskisuositus on ennallaan: mikäli liikut julkisissa paikoissa, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu, niin kannattaa käyttää maskia niin itsensä kuin muiden suojaamiseksi, kehottaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten koronalääkärit vetoavat Mikkelin keskussairaalassa potilaina olevien läheisiin, jotta nämä harkitsisivat vierailujaan osastoille ja tekisivät ne turvallisesti. Läheisten vierailujen määrä on viime aikoina lisääntynyt merkittävästi.

– Oireisena ei saa tulla sairaalaan vierailuille ja toivomme vähemmän vierailuja. Korona on erityisen tärkeää pitää poissa osastoilta, joissa useimmat potilaat kuuluvat riskiryhmiin. Myös henkilöstön on tärkeää pysyä toimintakykyisenä, jotta he voivat hoitaa sairaita. Saattohoitopotilaiden läheiset voivat toki käydä entiseen tapaan, Gärdström sanoo.