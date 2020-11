Hartaus: Seitsemänkymmentäseitsemän kertaa – ”Jumala ei pysty unohtamaan meitä, mutta tekomme Hän pystyy unohtamaan”

0

”Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.” Sanat särähtävät korvissani, mielessäni ja sydämessäni. Niin meinaa käydä joka kerta, kun luen Isä meidän -rukousta.

Nuo sanat ihmetyttävät ja puhuttelevat, mutta samaan aikaan kolkuttavat omatuntoa. Aivan kuin voisin vedota rukouksessa omaan erinomaisuuteeni.

Olenko pystynyt antamaan anteeksi? Olenko pystynyt sanomaan ”saat anteeksi” tai olenko ainakaan pystynyt käyttäytymään niin, etten enää palaa asiaan tai niin kuin sitä ei olisi edes tapahtunut? Olenko pystynyt unohtamaan?

Kun ihminen antaa anteeksi, jää kuitenkin aina mahdollisuus palata asiaan uudelleen. Riidan hetkellä on helppo vetää jokin vanha esille uudestaan. Sillä on myös helppo satuttaa.

Varsinkin luottamukseen liittyvät asiat kaivavat vielä kauan anteeksiantamisen jälkeenkin. Luottamuksen uudelleen rakentaminen ei pääty anteeksiantoon. Se vie aikaa.

Minä uskon siihen, että kun Jumala antaa anteeksi, siihen asiaan ei tarvitse enää palata. Jumala pystyy unohtamaan täydellisesti ja kokonaan.

Armo on juuri sellaista, mitä ei tarvitse ansaita uudelleen ja uudelleen. Armossa ja unohtamisessa on jotain yhteistä. Jumala ei pysty unohtamaan meitä, mutta tekomme Hän pystyy unohtamaan. Armo on ansaitsematonta rakkautta.

Anteeksiantamisen vaikeuden äärellä voimme jäädä pohtimaan niin kuin Pietari viime sunnuntain evankeliumitekstissä:

”Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?”

”Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa”, vastasi Jeesus. (Matt. 18:21-22).

Kohtuutonta! Seitsemänkymmentäseitsemän kertaa! Kerta toisensa jälkeen!

Minusta tehtävä tuntuu mahdottomalta. Kuitenkin mahdottoman edessä voin aina turvautua rukoukseen.

Jumalan rakkaus auttaa meitä osoittamaan rakkautta myös itsellemme ja lähimmäisille. Jeesuksen ristinkuoleman ansiosta meille annetaan anteeksi.

Jonna Lemmetyinen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja.