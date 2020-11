Viime perjantain Jukurit-ottelussa on voinut tapahtua korona-altistuminen – otteluun ei saa tulla, mikäli henkilöllä on minkäänlaisia koronatartuntaan liittyviä oireita kuten yskää, nuhaa tai vatsaoireita

0

Perjantaina 13. marraskuuta pelatussa Jukurit–Saipa-jääkiekko-ottelussa on voinut tapahtua altistuminen koronavirukselle, Jukurit tiedottaa.

Tiedotteen mukaan koronapositiiviseksi todettu, oireinen henkilö on voinut altistaa muita tapahtumassa olleita Mikkelin jäähallin 3. sektorin anniskelualueilla, joissa hän on oleskellut ilman maskia koko ottelun ajan. Henkilö on asioinut useilla kyseisen sektorin anniskelupisteillä.

Kaikkia 3. sektorin anniskelualueilla olleita pyydetään tarkkailemaan omaa vointiaan ja hakeutumaan pienistäkin oireista koronatestiin.

Essoten mukaan altistumisvaaraa ei ole ollut katsomoissa. 3. sektoriin kuuluvat Jukurien kannattajapääty sekä istumakatsomot B6 ja B7.

Jukureiden mukaan otteluun ei saa tulla, mikäli henkilöllä on minkäänlaisia koronatartuntaan liittyviä oireita kuten yskää, nuhaa tai vatsaoireita. Jukurit suosittelee voimakkaasti kasvomaskin käyttöä ottelussa.

Jukurit tarjoaa kaikille asiakkaille veloituksetta kasvomaskeja niin sisääntuloissa kuin myös ravintolapisteillä ostosten yhteydessä.