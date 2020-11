Hartaus: Uusi raamatunkäännös – käännöksen tekijöillä on ollut mielessä Suomen nuoret aikuiset

0

Tämän vuoden lokakuussa julkaistiin uusin suomenkielinen raamatunkäännös: UT2020. Julkaisu sai joitain viikkoja sitten kiitettävästi palstatilaa mediassa.

Jo virallisesta nimestä voi päätellä, että kyse on Uudesta testamentista. Lyhenteeksi jätetty nimimuoto antaa vinkin käännöksen kohderyhmästä. Käännöksen tekijöillä on ollut mielessä Suomen nuoret aikuiset, ja käännös onkin erityisesti heille tehty. Sitä ei julkaista luultavasti koskaan kirjana, vaan se on luettavissa ja kuunneltavissa netissä; joko tietokoneella tai puhelimella.

Mediassa nostettiin uudesta käännöksestä erityisesti kohdan 1. Kor. 13 uusi käännös. Usein häissä luettava raamatunkohta on hyvin tunnettu ja monille uusi muotoilu oli järkytys. Ainakin juttuja tehneille toimittajille.

Vuoden 1992 kirkkoraamatun käännös kuului näin: ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.” UT2020 kääntää saman jakeen: ”Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, ilman rakkautta olisin vain kumiseva kaiku tai pamahtava pelti.”

Kuten tämä esimerkki osoittaa, käännöstä voisi paikoitellen kutsua paljonkin uudistetuksi. Toisaalta monet kohdat ovat täsmälleen samoin sanoin käännetty kuin ennen.

Eräs suuri ero vanhoihin on Agricolan keksimän ”vanhurskas” sanan hylkääminen. Nykyihmiset eivät ymmärrä sen sisältöä. Eivät tosin ole tainneet aiemmatkaan sukupolvet sitä aina ymmärtää. Kysymyksessä kun on oikeustermi, joka uudessa käännöksessä käännetään esimerkiksi syyttömäksi tai oikeudenmukaiseksi, toisaalta Jumalan hyväksymäksi.

Mikäli vanhurskas-sanan puuttuminen Raamatusta järkyttää, voin lohduttaa: Älä huoli, UT2020 ei ole kirkon virallinen raamatunkäännös. Sitä käytetään varmasti joissain yhteyksissä seurakuntammekin toiminnassa, mutta edelleen vuoden 1992 Kirkkoraamattu on virallinen ja varsinainen raamatunkäännöksemme. Häissä ja joulukirkossa saa edelleen kuulla tuttuja sanoja.

Silti suosittelen tutustumaan myös tähän uuteen käännökseen. Sitä voi lukea ja kuunnella Krista Kososen lukemana Piplia-sovelluksella puhelimessa. Ainakin itse mietin Roomalaiskirjeen kuunneltuani, että olisipa ollut tällainen käännös käytössä minunkin nuoruudessani. Olisivat jotkin asiat selvinneet vähemmällä miettimisellä!

Toisaalta Raamatussa hankaluus tulee yleensä asioiden hankaluudesta. Edelleen Jumala rohkaisee meitä miettimään myös hankalia asioita itsestämme ja maailmasta. Sekä luottamaan ainoastaan Jeesukseen.

Mika Malinen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan seurakuntapastori.