Juvan joulukatu avataan ylihuomenna – perinteisen tapahtuman uutuuksina Pikku Myy ja Vuoden yrittäjien palkitseminen

Juvan joulukatu avataan tänäkin vuonna, mutta koronaepidemian rajoitteet huomioiden. Perjantaina 27.11. järjestettävä joulunavaustapahtuma on erilainen, mutta tarjoaa myös kosolti uutta.

Tapahtuma käynnistyy kello 17, jolloin joulukuusen valot syttyvät.

Juvan kunnan matkailusihteeri Rauli Koistinen kertoo, että tämän vuoden avajaiset poikkeavat aikaisemmista joulunavauksista siinä, että niin sanotut kontaktilajit, kuten esimerkiksi ponitalutusratsastus, onginta ja joulupukin ja muorin karkin jako jäävät pois.

Samoin puuro- ja glögitarjoilua ei turvallisuuden nimissä voida järjestää perinteiseen paikkaan Juvan vanhalle alatorille.

– Täytyy muistaa, että juhla-alueella tulisi olla mielellään maskit päällä seurueittain ja ihmisten on pidettävä turvavälit puolestatoista kahteen metriin, eikä voi olla jonotusta mihinkään, hän perustelee muutosten syitä.

Kun perinteiset tapahtumat jäävät nyt väliin, niin joulunavausta valmistelevassa työryhmässä nousi esille, että lapsille tehdään joulupussuka Juvantien edustan esiintymislavan eteen tuotaville pöydille. Sieltä lapset voivat halutessaan käydä hakemassa omansa. Pienimmät lapset ensin yhden vanhemman kanssa ja vanhemmat lapset yksin tai sisaruksen kanssa.

Uutta joulunavauksessa on Muumipeikon ja Pikku Myyn talviaiheinen esitys juhlalavalla.

– Saamme Juvalle aidon Muumipeikon ja Pikku Myyn Naantalin Muumimaailmasta.

Koistisen mukaan Pikku Myyn Talvikarkelot -esitys on iloinen ja vauhdikas sekoitus tanssia, musiikkia ja interaktiivista leikkiä.

Pikku Myy on valmistellut luisteluesityksen, jonka hän aikoo esittää ja Muumipeikko puolestaan haluaisi hiihtää, mutta on unohtanut sukset kotiin Muumitalon kuistille. Pikku Myy keksii kuitenkin yleisön avustuksella jotakin vielä hiihtämistäkin hauskempaa tekemistä, ja yleisö voi siihen osallistua.

Lisäksi joulukadun avauksen yhteydessä julkistetaan ja palkitaan Juvan Vuoden yrittäjä, Vuoden nuori yrittäjä ja Vuoden yrittäjänainen.

Myös Juvan Puhaltajat esiintyvät. Aiemmin he ovat esiintyneet kunnantalon aulassa, mutta tänä vuonna he esiintyvät Juvantien puolella kunnan yritys- ja matkailupalveluiden tiloissa, ja soitto johdetaan äänentoiston kautta ulos kaikkien kuultavaksi.

Joulukadun avajaiset järjestetään perinteiseen tapaan kunnan, Juvan Yrittäjien ja Juvan Yrittäjänaisten voimin. Tapahtuman juontaa Mikko Paattimäki.

Uutta on tänä vuonna myös se, että Juvantien pätkä Piikkiläntien ja Yhdystien väliltä suljetaan, ja se mahdollistaa ihmisten turvallisen liikkumisen juhla-alueella.

Rauli Koistinen suosittaa, että ihmiset jättäisivät autonsa esimerkiksi vanhan valtion virastotalon, kirkon pihan ja Vesiliikuntakeskus Sampolan parkkipaikkoihin. Toki myös kadunvarret ovat käytössä.