Juvan perjantaiksi aiottu joulunavaus perutaan,  Paatelan koulu etäopetukseen koronan vuoksi – myös seurakunta alkaa perua tapahtumiaan ja Essote supistaa kiirevastaanottoaan

0

Juvan tämäniltainen joulunavaus on peruttu.

Essoten terveyspalvelujen johtajan Santeri Seppälän esityksestä tämän illan joulunavaus on koronan takia peruttu. Samalla kolmen Juvan yrittäjäpalkinnon julkistaminen siirtyy mahdollisesti vuodenvaihteeseen.

Juvalla on todettu kolme uutta koronatartuntaa eli tartuntoja on THL:n tilaston mukaan keväästä lähtien todettu yhteensä kahdeksan.

Essote selvittää parhaillaan tartuntaketjuja ja altistuneita, joihin otetaan yhteyttä ja annetaan ohjeet karanteenista. Selvitettävänä on muun muassa Juvan Koikkalassa viikko sitten villisikajahtiin osallistuneiden metsästäjien altistumisketju.

Essote tiedottaa myös, että Juvan kiirevastaanotto on auki poikkeuksellisesti 30.11.2020-10.1.2021 arkisin kello 8-16.

Toiminnat keskitetään virka-aikaan työvoiman riittävyyden takaamiseksi. Tammikuun alussa tilannetta arvioidaan uudelleen.

Juvan kunta kertoo tiedotteessaan, että Paatelan koulu on siirtynyt etäopetukseen perjantaista alkaen kaikkien oppilaiden osalta.

Paatelan koulussa on asetettu karanteeniin lähes kaikki koulun oppilaat ja henkilökunta. Koulussa on 53 oppilasta ja 5 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Essotessa on kartoitettu altistuneet, joihin on otettu yhteyttä ja annettu ohjeet karanteenista.

Tartuntataudeista vastaavan Essoten lääkärin suosituksesta koulun opetus siirtyy poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Koulu tiedottaa Wilman kautta oppilaita ja huoltajia etäopetuksen tarkemmista järjestelyistä ja ruokailusta. Lähiopetukseen palataan tällä tietoa maanantaina 7. joulukuuta.

Juvan kunnan sivistysjohtaja Anne Haakana vetoaa perheisiin, että ne suhtautuisivat etäopetukseen ja koronatilanteeseen vakavasti, jotta koronaviruksen leviäminen saataisiin estettyä.

Haakana sanoo, että Juvan koronasairastumiset tulivat yllätyksenä koulutoimelle torstaina. Näillä näkymin Paatelan koulua lukuunottamatta koulutyö jatkuu Juvalla maanantaina normaalisti.

– Olin itse toivonut, että kouluissa olisi selvitty joululomiin saakka ilman koronan aiheuttamia rajoituksia tai muutoksia. Tämänhetkisen tiedon mukaan muissa kouluissa ei valmistella muita muutoksia koulutyöhän tai lukujärjestykseen.

Hänen mukaansa Juvalla oli valmiudet ja suunnitelmat olevamassa etäopetuksesta jo viime keväältä. Nyt koulutyön järjestämisessä edetään nyt sen mukaan, mitä terveysviranomaiset suosittelevat.

Myös 29.11. järjestettäviksi aiotut Juvan seurakunnan lähetysmyyjäiset ja puurotarjoilu on jouduttu koronatilanteen vuoksi peruuttamaan. Myös Partiolaisten yö kirkossa on peruttu tältä viikolta.

Samoin seurakunta peruu kirkkoherra Sirkka Pylkkäsen mukaan Kauneimmat joululaulut -tapahtumia.

– Perumme kauneimmat joululaulut Koikkalassa, Juvan kirkossa ja Vuorenmaassa.

Sen sijaan Juvan pesäpallonkentän alueelle kunnan kanssa yhdessä suunnitellun Kauneimmat joululaulut -tapahtuman kohtalo on avoinna. Se on määrä järjestää 18.12.

Niin ikään juvalaiset yritykset ovat alkaneet reagoida tilanteeseen. Esimerkiksi RM – Tietotekniikan Palvelut -yritys kirjoittaa Facebook-sivuillaan, että uusia sääntöjä tulee asiointiin liikkeessä.

– Vain 1 henkilö tai yksi perhe kerrallaan, käytä maskia jos pystyt, kipeänä olevat ohjataan takaisin pihalle, 1-2 metrin turvaväli ja henkilökunnan puolelle ei ole tulemista ilman lupaa.

.