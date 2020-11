Hartaus: Millaisena kuulet koputuksen? – ”Olet uuden alussa aivan kuin ensi sunnuntaina olemme uuden kirkkovuoden alussa”

0

”Minä seison ovella ja kolkutan.” Kuvittele kotisi ovi. Sinä olet sisällä, ovi on kiinni. Kristus seisoo ovella ja kolkuttaa. Tiedät, kuka kolkuttaja on, olet ehkä nähnyt hänen kääntyvän kotisi pihaan.

Kristus kolkuttaa uudestaan. Mitä ajatuksia päässäsi liikkuu, kun kuuntelet kolkuttamista? Tekeekö mieli rynnätä avaamaan ovea pikimmiten? Vai vilkaisetko ensin ympärillesi: onhan riittävän siistiä, että vieraan voi päästää sisään.

Vilkaisetko vielä peiliin, ennen kuin menet ovelle? Mieti mitä ajatuksesi ja tuntemuksesi kertovat sinusta.

Millaisena kuulet koputuksen? Onko se leppoisan rytmikäs vai synkkää pauketta? Oletko odottanut tulijaa vai mieluummin pelännyt hänen tuloaan? Mitä arvelet tapahtuvan, jos avaat oven?

Kristus sanoo: ”Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän” (Ilm. 3:20).

Kristus on tulossa hyvissä aikeissa, ystävänä. Hän haluaa nähdä sinut ja kuulla mitä sinulle kuuluu. Kaikista maailman ihmisistä hän haluaa antaa aikaansa juuri sinulle. Yhdessä jaettu ateria on suuren ystävyyden merkki.

Miksipä et uskaltaisi avata hänelle sydämesi ovea ja jakaa hänen kanssaan niin elämäsi ilot kuin kipupisteet? Vai mietitkö, että sinulla ei ole hänelle mitään tarjottavaa? Pelkäätkö sitä, mitä muut sanovat, jos saisivat tietää, kenen kanssa aikaasi vietät?

Ei kannata pelätä. Kyllä hekin aikanaan huomaavat, että olet tehnyt oikean valinnan, hekin kenties seuraavat sinun esimerkkiäsi.

Voi olla, että Jeesus asettaa sinulle kysymyksiä, joiden kautta päädyt luopumaan jostain vanhasta ja kipeästä. Kysymyksiä, joiden kautta opit tuntemaan itseäsi uudelleen. Raivaat pois jotain, mitä olet vuosikausia kuljettanut mukanasi. Olet uuden alussa aivan kuin ensi sunnuntaina olemme uuden kirkkovuoden alussa.

Hoosianna, pelasta, auta. Se on ensi sunnuntain tunnussana. Tervetuloa laulamaan sitä kanssamme kirkkoon tai netin äärelle.

Sirkka Pylkkänen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan kirkkoherra.