Juvalla on todettu kaksi uutta koronatartuntaa – kaikkiaan kahdeksan uutta tartuntaa Essoten alueella

Viime viikonlopun aikana koronatesteissä löytyi kahdeksan uutta tartuntaa eri puolilta Essoten aluetta.

Kolme positiivista testitulosta ilmeni Kangasniemellä, kaksi Juvalla, yksi Pertunmaalla ja kaksi Pieksämäellä. Kaksi tartunnoista on saatu Essoten alueen ulkopuolelta. Kolme taudin saaneista oli jo aiemmin määrätyssä karanteenissa.

– Valitettavasti yksi tartunnan saaneista oli Kangasniemen jaksohoito-osastolla. Testaamme asiakkaat ja henkilöstön uudestaan sekä viereisen lähikuntoutusosaston, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Kahden tartunnan lähdettä ei ole jäljityksessä saatu selville. Nämä tartunnat löytyivät Pertunmaalta ja Juvalta.

– Kun lähdettä ei saada selville, se on merkki että tautia on liikkeellä. Olemme hyvin lähellä kiihtymisvaihetta. Tartuntoja tulee nyt laajalti koko Essoten alueelta ja eteläsavolaisia on altistunut muiden alueiden sairastuneista hyvin paljon, Seppälä kertoo.

Monilla alueilla tartuntojen jäljitys laahaa useita vuorokausia jäljessä. Muiden alueiden jäljittäjät eivät välttämättä ole ennättäneet ottaa yhteyttä altistumisen johdosta.

– Pyydämme sen takia muualla kuin Etelä-Savossa altistuneita henkilöitä, jotka ovat saaneet tiedon altistumisestaan esimerkiksi positiivisen testituloksen saaneelta itseltään, olemaan yhteydessä Päivystysavun koronalinjalle 116117. Tarvitsemme tämän tiedon toimenpiteitä varten, vetoaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten koronalääkärit arvioivat tilannetta maanantain testitulosten ja tartunnan jäljityksen perusteella.

– Sen jälkeen voimme linjata, ovatko alueen lukuisat tartuntaketjut hallinnassa ja olemmeko kiihtymisvaiheessa, Seppälä sanoo.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut, mikä merkitsee huomattavaa kuormitusta Essoten muulle toiminnalle.

– Joudumme valitettavasti supistamaan elektiivistä toimintaa eli perumaan lähetteen perusteella tutkimuksiin tai hoitoon tulevien aikoja. Perumme muun muassa leikkaushoitoja ja siirrämme hoitohenkilöstöä ja lääkäreitä koronapotilaiden hoitamiseen. Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä niihin, joiden hoitoja siirretään, Seppälä kertoo.

Essote tiukentaa edelleen alueen suosituksia seuraavilla tavoilla:

Leviämisalueilta tulevien henkilöitä tulee välttää yleisötapahtumia, yksityistilaisuuksia ja tarpeettomia perheen ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja ja käyttää kasvomaskia aina kodin ulkopuolella liikuttaessa 10 vuorokautta leviämisalueelta saapumisen jälkeen.

Yli 10 hengen yleisiä tai yksityisiä tapahtumia ei suositella sisätiloissa järjestettäväksi ilman koko ajan pidettäviä turvavälejä ja kasvomaskeja.

Kaikkia alueen asukkaita pyydetään varmistamaan terveysturvallisuus perheen ulkopuolisissa sosiaalisissa kontakteissa (tapaamiset mieluusti ulkona, turvavälit, maskit, käsihygienia).

Essote kehottaa käyttämään kasvomaskia kaikissa niissä tilanteissa, joissa turvavälin pitäminen on vaikeaa (sisältäen kaikki julkiset sisätilat, ruokakaupat, kauppakeskukset, liikuntatilat).

Laaja maskin käyttö vähentää altistumisia ja karanteeneja, sillä altistumista ei välttämättä tapahdu, jos sekä koronatartunnan saanut että lähikontakti käyttävät kasvomaskia, kertakäyttöistä suu-nenäsuojusta tai visiiriä. Altistumistilanteiden arvioinnissa huomioidaan aina kokonaistilanne kuten tilan koko ja ilmanvaihto sekä altistumisen luonne ja kesto.

Kaikki Essoten alueen ohjeet ja suositukset löytyvät täältä



Koronatestiin on suora ajanvaraus Mikkelissä

Mikkelin keskussairaalan koronanäytteenottoon voi nyt varata ajan netissä samalle tai seuraavalle päivälle, jos on saanut koronavirukseen liittyviä oireita eikä ole määrätty karanteeniin. Voimakasoireisten ja testien kautta varmistetuille tartunnoille altistuneiden kannattaa ottaa puhelimitse yhteyttää testitulosten kiireellisyyden takaamiseksi.

Nettiajanvarauksessa täytetään ensin oirearvio, jonka jälkeen pääsee varaamaan aikaa seuraavalle päivälle. Mikäli varausjärjestelmä ilmoittaa, että aikoja ei ole varattavissa, tulee soittaa Päivystysavun numeroon 116117.

Ajan voi varata tästä.

Mikkelin keskussairaalan koronanäytteenotto sijaitsee sairaalan pääoven läheisyydessä osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37, sote-kioskin vasemmalla puolen. Ajan varanneiden tulee odottaa ulkona, sairaalan pääovesta ei saa kulkea sisään. Koronanäytteenoton ovi on merkitty opastein, ja hoitaja kutsuu sisään.

Paikalle tulee saapua aikaisintaan viisi minuuttia ennen varattua aikaa. Ulkona odottaessa tulee säilyttää vähintään kahden metrin turvavälit ja käyttää kasvomaskia.

Esteen sattuessa netissä varatun ajan voi peruuttaa varauskoodin avulla.

Mikkelin Sairaalaparkissa ei tehdä enää drive-in-testejä.