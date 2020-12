Korona tiukentaa oloja Juvalla – kunta linjasi ison tukun kiristyksiä, koulut kuitenkin jatkavat Paatelan koulua lukuunottamatta lähiopetuksessa

0

Koronaepidemia on lujittanut otettaan Juvasta. Tämän viikon tiistaihin mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kirjannut Juvalle kaikkiaan 12 tartuntaa, joista uusia on viime kevääseen verrattuna puolenkymmentä.

Juvan kunta, seurakunta ja monet yritykset sekä yhdistykset aloittivat viime viikon perjantaina suojautumisen virusta vastaan.

Esimerkiksi Juvan viimeperjantainen joulukadun avaus peruttiin, ja samoin kolmen yrittäjäpalkinnon julkistaminen päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan.

Myös Paatelan koulun oppilaat ja henkilökunta asetettiin karanteeniin ja koulu siirtyi etäopetukseen. Sote-yhtymä Essote kartoitti altistuneet, ja heihin oltiin yhteydessä.

Kunnan sivistysjohtaja Anne Haakana vetoaa perheisiin, että ne suhtautuisivat etäopetukseen ja koronatilanteeseen vakavasti, jotta koronaviruksen leviäminen saataisiin estettyä.

Haakana sanoo, että Juvan koronasairastumiset tulivat yllätyksenä koulutoimelle. Näillä näkymin Paatelan koulua lukuun ottamatta koulutyö jatkuu Juvalla maanantaina normaalisti.

– Olin itse toivonut, että kouluissa olisi selvitty joululomiin saakka ilman koronan aiheuttamia rajoituksia tai muutoksia. Tämänhetkisen tiedon mukaan muissa kouluissa ei valmistella muita muutoksia koulutyöhän tai lukujärjestykseen.

Hänen mukaansa Juvalla oli valmiudet ja suunnitelmat olevamassa etäopetuksesta jo viime keväältä. Nyt koulutyön järjestämisessä edetään nyt sen mukaan, mitä terveysviranomaiset suosittelevat.

Sote-yhtymä Essote linjasi tiistaina, alue on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen. Sen johdosta kuntayhtymä on tiukentanut alueellisia suosituksia. Myös Juvan kunta on omissa toiminnoissaan tehnyt uusia linjauksia.

– Uusilla linjauksilla haluamme yhteisesti korostaa, että epidemiasta selviämme vain yhteistyöllä. Kiristyneillä rajoituksilla tuemme yhteistä tavoitetta. Edelleen on äärimmäisen tärkeää, että jokainen noudattaa annettuja suosituksia. Toivomme, että jokainen huomioi nämä omassa arjessaan, Juvan kunta toteaa tiedotteessa.

Kunnan valmiusjohtoryhmän päätökset rajoituksista perustuvat Essoten suosituksiin ja ovat voimassa 2.-21.12.2020. Tarvittaessa tilanteen vaatiessa niihin tehdään muutoksia.

Kunta ei järjestä yleisötilaisuuksia. Muun muassa itsenäisyyspäivän juhlallisuudet yhdessä seurakunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa toteutetaan pienimuotoisesti. Juhlallisuuksia voi seurata suoraan netistä.

Aikuisten liikuntaryhmät ja harrastevuorot kunnan liikuntatiloissa on peruttu. Sampolan uimahalliin ja nuorisotiloihin otetaan enintään 20 henkeä kerrallaan. Sampolan kuntosalilla on voimassa nykyinen henkilömäärärajoitus. Nuorisotiloissa on käytettävä maskia.

Lasten liikunta- ja harrastevuorot jatkuvat normaalisti. Ryhmäkoko on enintään 20 henkeä. Saattajien on huolehdittava yleisistä koronaohjeistuksista.

Kunnanvirasto suljetaan yleisöltä. Asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajanvarauksella. Kunnanviraston ulkopuolinen käyttö kielletään. Tilojen varaajille ilmoitetaan tilaisuuksien peruutuksesta.

Lukiolaisille suositellaan maskien käyttöä. Lukiolaiset huolehtivat maskien hankinnan itse. Essote jatkaa maskien jakelua kevään tapaan Toimintatalolla.

Kansalaisopisto siirtyy mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen. Liikuntaryhmien kokoontumiset päättyvät välittömästi. Kansalaisopisto tiedottaa kurssilaisiaan muutoksista.

Toimintatalo suljetaan yleisöltä. Kuntouttava työtoiminta jatkuu. Essote on perunut vanhusten päivätoiminnan Juvakodilta. Essote tiedottaa mahdollisista muista muutoksista erikseen.

– Koska koronatilanne elää päivittäin, on kunta varautunut tilanteen vaatiessa muuttamaan päätöksiään Essoten suositusten pohjalta. Tiistaina Juvalla raportoitiin keväästä 2020 lähtien yhteensä 12 koronatapausta. Meillä on paljon altistuneita, joita on asetettu karanteeniin. Meidän on kaikkien noudatettava ohjeita sekä varovaisuutta, jotta pystymme turvaamaan palveluidemme toimivuuden, muistuttaa kunnanjohtaja Mervi Simoska.

Essoten mukaan myös Juvan hyvinvointikeskuksen kiirevastaanotto on auki poikkeuksellisesti 30.11.2020-10.1.2021 arkisin kello 8-16.

Toiminnat keskitetään virka-aikaan työvoiman riittävyyden takaamiseksi. Tammikuun alussa tilannetta arvioidaan uudelleen.