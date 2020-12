Pääkirjoitus: Koronavirus muuttaa taas kaikkien elämää – ”Useat tartunnat ja altistumiset laittoivat salamannopeasti monet asiat uuteen järjestykseen Juvalla”

0

Koronapandemian arvaamattomuus ja äkillisyys iski Juvalle viikko sitten perjantaina. Siihen saakka Juvallakin oltiin eletty melko rauhallisissa tunnelmissa, mutta useat tartunnat ja altistumiset laittoivat salamannopeasti monet asiat uuteen järjestykseen.

Juvan joulukadun avaus ja Vuoden yrittäjien palkitsemiset peruttiin. Yrityspalkinnot julkistetaan tämän hetken tiedon mukaan kuitenkin vielä loppuvuoden aikana. Niin ikään seurakunta joutui vetämään toimintojaan alas.

Koronan pirullisuus piilee viruksen herkässä tarttumisessa, ja ilmeisesti siihen todellisuuteen on Juvallakin jälleen herätty.

Kun virus alkoi jyllätä maassamme tämän vuoden maaliskuussa, yhteiskunta siirtyi niin sanottuun lepotilaan. Kaikki mahdollinen lopetettiin, suljettiin ja jäädytettiin. Kesää kohden tilanne helpottui, ja myös ihmiset alkoivat elää vapaammin.

Koronan toisesta aallosta varoiteltiin syksyn koittaessa, mutta ilmeisesti siihen ei suhtauduttu kuitenkaan täydellä vakavuudella.

Juvallakin esimerkiksi kasvomaskeja käytettiin viime viikkoon saakka melko laiskasti. Viimeisten päivien aikana tilanteeseen on tullut olennainen muutos – herätys.

Juvan kunta on kiristänyt toimiaan suojautumisessa koronaa vastaan. Jos tilanne vaatii, toimet vielä kovenevat. Vielä ei päätetty esimerkiksi etäopetukseen siirtymisessä kouluissa tai Vesiliikuntakeskus Sampolan sulkemisesta.

Ellei tilanne helpotu, niihinkin vielä jouduttanee.

Koronan vastainen taistelu on kestävyyslaji. Toivottavasti jokaiselta ihmiseltä löytyy tarvittavaa turnauskestävyyttä.

Janne Tiainen