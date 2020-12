Uusia koronatartuntoja löytyi 11 Essoten alueelta – ”Osastohoidossa olevien potilaiden määrä kasvaa edelleen ja kuormittaa runsaasti terveydenhuoltoa”

0

Keskiviikon jälkeen on todettu 11 uutta koronatartuntaa Essoten alueella. Mikkelistä positiivisia koronatestin tuloksia on löytynyt viisi, Pieksämäeltä neljä ja Kangasniemeltä kaksi.

Yksi tartunnoista on löytynyt Mikkelin Urheilupuiston koulusta. Altistuneet asetetaan karanteeniin torstain kuluessa.

Lisää tartuntoja on todettu myös Otavan opistolla. Altistumisia ja sairastumisia on tapahtunut lisäksi Suonsaaren vastaanottokeskuksessa. Pääosin tartunnat ovat kuitenkin löytyneet olemassa olevista tartuntaketjuista. Tartunnanjäljitys on onnistunut kovasta työkuormasta huolimatta hyvin korkealla prosentilla ja nopeudella löytämään altistuneita ja sairastuneita.

– Osastohoidossa olevien potilaiden määrä kasvaa edelleen ja kuormittaa runsaasti terveydenhuoltoa. Joudumme edelleen perumaan vastaanottoaikoja ja siirtämään ei-kiireellistä hoitoa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

– Yli 15-vuotiaita Essoten toimipisteissä asioivia ja heidän saattajiaan kehotetaan käyttämään kasvomaskia, jos siihen ei ole terveydellistä estettä, sanoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Koronatestin tuloksen saaminen nopeutuu lähiaikoina entisestäänkin. Keskussairaalassa sijaitsevaan Islabin laboratorioon saatu uusi tutkimuslaite on koekäytössä ja saataneen käyttöön vielä ennen vuodenvaihdetta. Laitteen ansiosta laboratorion koronanäytteiden vuorokautinen tutkimuskapasiteetti nousee 300-400:aan.

Tällä hetkellä osa näytteistä lähetetään Islabin Kuopion laboratorioon ja Elintarvikevirastoon, joista tuloksen saaminen kestää noin vuorokauden. Mikkelin laboratorion testitulokset valmistuvat muutamien tuntien kuluessa. Nyt Mikkelissä voidaan testata enimmillään sata näytettä vuorokaudessa.