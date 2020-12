MHY Etelä-Savolle uusi valtuusto – viisi juvalaista valittiin yhdistykseen ylimpään päättävään elimeen, maanviljelijä Esa Martikainen keräsi viidenneksi suurimman äänipotin

0

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuustovaalit on käyty, ja vaalitoimikunta vahvisti 4.12. vaalin tuloksen. Vaaleissa ääniä antoi 3567 jäsentä. Vaalien äänestysprosentti oli 40.

Vaalissa eniten ääniä (191) sai sulkavalainen hallituksen varapuheenjohtaja Kaisa Ralli. Toiseksi eniten ääniä (158) keräsi hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Hannikainen Savonlinnasta. Hän on toiminut aktiivisesti myös metsänomistajien valtakunnallisissa luottamustehtävissä mm. MTK:n metsäjohtokunnan varapuheenjohtajana. Kolmanneksi eniten ääniä (154) keräsi hallituksen jäsen Juha Pasonen Hirvensalmelta.

Kaikkiaan viisi juvalaista valittiin valtuustoon. He ovat maanviljelijä Esa Martikainen, joka sai viidenneksi eniten ääniä eli 129. Maatila-asiantuntija Timo Piispa keräsi 105 ääntä säilyttäen Martikaisen tavoin entisen valtuustopaikkansa. Metsätalousyrittäjä Pekka Liimataisen äänisaalis oli 88, ja myös hän on istunut valtuustossa aiemminkin.

Uusina juvalaisina valtuustoon valittiin tutkija Pentti Seuri, joka sai 40 ääntä sekä hoitotyön esimies Anna Mikkonen, jonka äänimäärä oli 32.

Valtuuston varasijalle valittiin Juvalta uutena yrittäjä Asko Tarkiainen 20 äänellä.

Valtuustovaaleissa ehdokkaina oli 74 jäsentä. Valtuuston valittiin 41 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua. Valituista valtuutetuista 17 on uusia. Naismetsänomistajia uudessa valtuustossa on kahdeksan. Nuorin valtuutetuista on 32-vuotias ja vanhin 81-vuotias. Uudessa valtuustossa on edustus kaikista toimialueen kunnista ja kattavasti erilaisten metsänomistajien edustusta, joka on toiminnan kannalta tärkeää.

Valtuusto käyttää yli 9000 jäsenen päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Uusi valtuusto kokoontuu 14.1.2021 järjestäytymiskokoukseen, jossa valitaan seitsemän jäsentä hallitukseen. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta eli 31.12.2024 saakka.

Sähköinen äänestys oli nyt ensimmäistä kertaa tarjolla myös vaihtoehtona, mutta postiäänestys oli selvästi suositumpi tapa äänestää. Vain 22 prosenttia äänistä annettiin sähköisesti.