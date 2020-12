Juvan kunta tiukentaa koronarajoituksia – Sampolan uimahalli ja kuntosali suljetaan, kansalaisopisto siirtyy mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen

0

Juvan kunta tiukentaa kunnan toimintojen koronarajoituksia. Tiukennuksilla halutaan estää pandemian leviäminen.

Sampolan uimahalli sekä kuntosali suljetaan 8.12. alkaen 21.12.2020 saakka. Sisäliikuntatiloissa vain alle 12-vuotiaiden vuorot sallitaan. Kaikkien sitä vanhempien vuorot on peruttu.

– Uimahallissa järjestetään koululaisten ja varhaiskasvatuksen uimaopetus suunnitellusti, kertoo Juvan kunnan liikunnanohjaaja Jani Korhonen.

Sampolan kuntosali suljetaan kokonaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

– Toivomme näillä rajoituksilla, että pääsimme mahdollisimman pian palaamaan normaaliin. On tärkeää, että jokainen harrastaisi liikuntaa mahdollisuuksien mukaan ja siten pitäisi huolta myös omasta hyvinvoinnistaan, muistuttaa Korhonen.

Kunta ei järjestä yleisötilaisuuksia. Kokouksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Aikuisten liikuntaryhmät ja harrastevuorot kunnan liikuntatiloissa on peruttu.

Alle 12-vuotiaiden lasten liikunta- ja harrastevuorot jatkuvat normaalisti. Ryhmäkoko on enintään 20 henkeä. Saattajien on huolehdittava yleisistä koronaohjeistuksista. Muiden vuorot on peruttu.

Sampolan nuorisotiloihin otetaan enintään 20 henkeä kerrallaan. Nuorisotiloissa on käytettävä maskia.

Kunnanvirasto suljetaan yleisöltä. Asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajanvarauksella. Kunnanviraston ulkopuolinen käyttö kielletään. Tilojen varaajille on ilmoitettu tilaisuuksien peruutuksesta.

Lukiolaisille suositellaan maskien käyttöä. Lukiolaiset huolehtivat maskien hankinnan itse. Essote jatkaa maskien jakelua kevään tapaan Toimintatalolla.

Kansalaisopisto siirtyy mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen. Liikuntaryhmien kokoontumiset päättyvät välittömästi. Kansalaisopisto tiedottaa kurssilaisiaan muutoksista.

Toimintatalo suljetaan yleisöltä. Kuntouttava työtoiminta jatkuu. Essote on perunut vanhusten päivätoiminnan Juvakodilta. Essote tiedottaa mahdollisista muista muutoksista erikseen.

Kunta suosittelee Essoten ohjeistuksen mukaisesti käyttämään kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa kodin ulkopuolella. Tämä koskee myös lasten vienti- ja hakutilanteita varhaiskasvatukseen, kouluun ja harrastuksiin.