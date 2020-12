Etelä-Savon kasvurahasto sai kasaan tarvittavan pääoman – 3,5 miljoonaa euroa vahvistamaan yrityksiä

0

Loppukiri tuotti Etelä-Savon kasvuyritysrahastoon suunnitellun 3,5 miljoonan euron pääoman. Rahaston tavoitteena on rahoittaa 15–20 yritystä Etelä-Savon alueella, tukea startup- ja kasvuyritysten toimintaa sekä piristää alueen yrittäjyyttä. Osuuskauppa Suur-Savo ja Suur-Savon Osuuspankki ovat suurimmat sijoittajat ja rahaston mahdollistajat.

Etelä-Savon kasvuyritysrahasto rakentui ely-keskuksen myöntämän miljoonan euron pääoman ympärille. Alueen kunnat, yritykset ja yksityiset sijoittajat lähtivät mukaan peräti 2,5 miljoonalla eurolla. Rahastossa yksityisen rahoituksen osuus on yli puolet.

Rahaston pääoman keräysprosessissa lankoja käsissään pidellyt Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Marjo Niittuaho-Nastolin on erityisen iloinen siitä, että eteläsavolaiset kaupungit Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki sekä iso joukko maakunnan kuntia, lähtivät mukaan.

– Oli hienoa, että peräti kuusi eteläsavolaista kuntaa lähti innokkaina ja aktiivisesti mukaan. Kaikkiaan sijoittajia on mukana 32, ja pääomaa saatiin perustamisvaiheessa kasaan 3 571 430 euroa.

Suurimmat sijoitukset pääomarahastoon tekivät Osuuskauppa Suur-Savo ja Suur-Savon Osuuspankki eli yhteensä 800 000 euroa.

– Me maakunnan vahvat osuustoiminnalliset toimijat halusimme loppusuoralla varmistaa kasvuyritysrahaston toteutumisen omilla lisäpanostuksillamme. Meistä on tärkeää käyttää tämä tilaisuus hyödyksi juuri tässä hetkessä, että maakuntaa saadaan kehitettyä eteenpäin. Kun valtiokin on mukana ely-keskuksen kautta, emme halunneet menettää tätä maakunnan kehittämisen mahdollisuutta, kauppaneuvos, toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen Osuuskauppa Suur-Savosta sanoo.

Hän toivoo, että kasvuyritysrahasto vauhdittaa maakunnan yritysten kasvua ja investointeja niin, että maakuntaan syntyy lisää uusia työpaikkoja.

– Mielelläni näkisin kasvua ja investointeja korkeaan teknologiaan sekä maakunnan vahvuuksiin, kuten puhtaaseen veteen, puhtaaseen ilmaan, metsään ja miksei ruokaankin.

Suur-Savon OP:n toimitusjohtaja Jari Himanen muistuttaa, että osuustoimintayritysten perustehtävään kuuluu toimintaympäristönsä hyvinvoinnista huolehtiminen.

– Senkin takia olemme valmiit tekemään näin mittavat panostukset perustettavaan rahastoon. Nyt tarvitaan lisäksi entistä tuloksekkaampaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa alueella toimivilta yliopistoilta ja ammattikorkeakoululta, jotta syntyy uusia yritysideoita, joiden kasvua rahaston kautta voidaan sitten auttaa, Himanen linjaa.

Yksittäisistä yrittäjistä mukana ovat muun muassa kansainvälistä liiketoimintaa vuosia tehnyt sijoittaja Pekka Viljakainen. Mukana ovat myös rakennusalan vahva toimija teollisuusneuvos Timo Suutarinen Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy:stä sekä Marski Data Oy:n yrittäjänä pitkän uran tehnyt Armi Salo-Oksa oman sijoitusyhtiönsä kautta. Media ja IT-alan sijoittajista mukana ovat Keskisuomalainen Oyj ja MPY Osuuskunta sekä BLC Savonlinnasta. Myös Suur-Savo Sähkö Oy sekä Suur-Savon Energiasäätiö antoivat omat merkittävät panoksensa rahastoon. Rahoituslaitoksista lähtivät mukaan myös Säästöpankki Optia ja LähiTapiola.

Rahastoa hallinnoi kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö Redstone, joka käynnistää pääomarahaston operatiivisen toiminnan alkuvuodesta 2021. Redstonella on vahva osaaminen kehittää kasvuyhtiöitä, joten sijoituskohteet saavat paitsi rahallista, myös konkreettista tukea liiketoiminnan kasvattamiseen. Redstonen toimintaperiaatteena on olla ns. kanssayrittäjä, jossa sijoituskohteiden kanssa tehdään yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Redstone on itsekin yksi sijoittajista Etelä-Savon pääomarahastossa.

Etelä-Savon kasvurahaston mahdollistajat eli sijoittajat:

Suur-Savon Osuuspankki

Osuuskauppa Suur-Savo

MPY Osuuskunta

Suur-Savon Energiasäätiö

Säästöpankki Optia

LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Suur-Savon Sähkö Oy

Keskisuomalainen Oyj

Stupa Invest Oy

Aii Corporation Oy

Rantasalmen Elinkeinojen kehittämisrahasto

River Estate Oy

Pasi Laitinen

Blue Lake Communications Oy

Laskentaneliö Oy

Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto

Hannu Summanen

Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy

R. Björkman Oy

Cubel Oy

Kotileipomo Siiskonen Oy

Bovallius-Palvelut Oy

Redstone Nordics Oy

Puumalan, Mäntyharjun, Juvan, Kangasniemen, Sulkavan ja Rantasalmen kunnat

Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit