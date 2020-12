Hartaus: Jumalan valtakunta on keskellämme – ”Meidän tulee ottaa huomioon lähimmäisemme, oli hän sitten lähellä tai kaukana”

0

Toisen adventtisunnuntain psalmiteksti on psalmista 80:”Jumala, Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi, katso meitä! Ota hoitoosi tämä viiniköynnös, taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten, lapsi, jolle sinä olet antanut voiman. Menehtykööt uhkaavan katseesi alla ne, jotka ovat sen polttaneet ja pirstoneet! Mutta suojatkoon sinun kätesi palvelijaasi, joka on oikealla puolellasi, ihmislasta, jolle sinä olet antanut voiman. Me emme käänny sinun luotasi pois. Anna meidän elää, me huudamme sinun nimeäsi. Jumala, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä katseesi valo, niin me pelastumme.”

Siinä Israelin kansa kääntyy Jumalan puoleen ja pyytää, että Hän vapauttaisi pahasta ja pelastaisi.

Kansa lienee tehnyt sellaista, joka on Jumalan tahtoa vastaan ja Jumala tahtoo muistuttaa kansaa uskollisuudestaan niitä kohtaan, jotka palvelevat Häntä eivätkä muita jumalia.

Raamattuhan todistaa, että Israelin kansa on uppiniskainen, ei opi vähällä miten pitää elää lähimmäistemme kanssa ja keskellä. Lieneekö muissakin kansoissa samaa vikaa?

Psalmin lukeminen meidän aikanamme antaa vähintäänkin kuvitella, että maailma on toiminut niin vastoin Jumalaa, että Hän on päättänyt sallia ihmiskunnalle muistutuksen siitä, kuinka me olemme poikenneet Hänen tahtonsa tieltä ja tehneet vain sitä, mitä mielemme haluaa.

Sanoohan Jeesus toisaalla, että tiedossa on sotia ja rajuilmoja. Mitä muuta me saamme uutisista lukea?

Tuon samaisen pyhän evankeliumissa Jeesus vastaa fariseusten kysymykseen Jumalan valtakunnan tulemisesta näin: ”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, että se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.”

Siinäpä on meille miettimistä. Raamattu lupaa, että Jumala on armahtavainen ja hyvä. Sitä, joka kääntyy Hänen puoleensa. Ja vaikka Hän ehdoitta armahtaa niitäkin, jotka Paavalin sanoja mukaillen näkee syntisimmän peilistään, ei se edellytä meiltä itsekästä mielivaltaa tehdä mitä vain, vaan meidän tulee ottaa huomioon lähimmäisemme, oli hän sitten lähellä tai kaukana ja antaa hänelle apuamme sitä mukaa kuin hän tarvitsee ja meille mahdollista on.

Sitä Jeesuksen sana tarkoittaa: ”Jumalan valtakunta on meidän keskellämme”. Sen toteuttamiseen tämä aika antaa itse kullekin moninaisia mahdollisuuksia.

Ilkka Asikainen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja.