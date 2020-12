Juvan kunta jatkaa koronarajoituksia 11. tammikuuta saakka – esimerkiksi kunnan uuden vuoden juhlallisuudet ja ilotulitus perutaan

0

Juvan kunta jatkaa kunnan toimintojen koronarajoituksia 11.1.2021 saakka. Vaikka Etelä-Savon

tilanne on mennyt viime aikoina parempaan suuntaan, on ympäröivien alueiden tilanne

edelleen heikko.

Essote on antamassa pian oman ohjeistuksensa. Alueelle on tulossa paljon

ihmisiä eri alueilta ja riskit tartuntojen leviämiseen pyhien aikana ovat olemassa.

Rajoitusten jatkamisella halutaan estää pandemian leviäminen. Oletettavaa on, että joulun

pyhien aikaan tartunnat laskevat, mutta odotettavissa on, että alkuvuodesta tautimäärät

lähtevät nousuun.

Sampolan uimahalli, nuoristotilat sekä kuntosali ovat kiinni 11.1.2021 saakka. Sisäliikuntatiloissa

vain alle 12-vuotiaiden vuorot sallitaan. Kaikkien sitä vanhempien vuorot on peruttu.

Kunta suosittelee, että ulkoilua harrastetaan voimassa olevat suositukset huomioiden. Muun muassa

luistelukaukaloissa on pidettävä turvavälit ja enintään 20 henkeä voi olla kerrallaan jäällä.

Käyttäjien vastuulla on ohjeiden huolehtiminen.

Kunta ei järjestä yleisötilaisuuksia. Kokouksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan

etäyhteyksiä. Esimerkiksi perinteistä uuden vuoden juhlallisuutta ei ole eikä myöskään ilotulitusta.

Aikuisten liikuntaryhmät ja harrastevuorot kunnan liikuntatiloissa on peruttu. Alle 12-

vuotiaiden lasten liikunta- ja harrastevuorot jatkuvat normaalisti. Ryhmäkoko on enintään

20 henkeä. Saattajien on huolehdittava yleisistä koronaohjeistuksista. Muiden vuorot on

peruttu.

Sampolan uimahalli on suljettu. Vain koululaisten ja varhaiskasvatuksen uimaopetus

järjestetään. Sampolan kuntosali on suljettu.

Nuorisotilat on suljettu. Kirjaston kävijämäärää rajoitetaan ja asiakkaille suositellaan maskia.

Kunnanvirasto suljetaan yleisöltä. Asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajanvarauksella.

Kunnanviraston asiointipiste palvelee, soitettava ovikelloa.

Kunnanviraston ulkopuolinen käyttö on kielletty. Tilojen varaajille on ilmoitettu tilaisuuksien peruutuksesta.

Lukiolaisille suositellaan edelleen maskien käyttöä. Lukiolaiset huolehtivat maskien

hankinnan itse. Essote jatkaa maskien jakelua kevään tapaan Toimintatalolla.

Toimintatalo on suljettu yleisöltä. Kuntouttava työtoiminta jatkuu. Essote on perunut

vanhusten päivätoiminnan Juvakodilta. Essote tiedottaa mahdollisista muista muutoksista

erikseen.

Kunta suosittelee Essoten ohjeistuksen mukaisesti käyttämään kasvomaskia kaikissa

kohtaamisissa kodin ulkopuolella. Tämä koskee myös lasten vienti- ja hakutilanteita

varhaiskasvatukseen, kouluun ja harrastuksiin