Metsästyksen alkuun helposti – harrastuksen alkutaipaleella ensiksi tulee suorittaa metsästäjätutkinto

Monia kiinnostaa metsästyksen aloittaminen, mutta jos kukaan sukulainen tai tuttava ei metsästä, voi kynnys metsästyksen aloittamiseen tuntua isolta. Aloittaminen on kuitenkin melko helppoa.

Seuraavien neuvojan avulla pääsee mukaan osaksi metsästysharrastusta.

Metsästäjäkokelaan on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten riittävä tuntemus, ennen kuin voi suorittaa riistanhoitomaksun ja saada metsästyskortin. Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, joka sisältää 60 kysymystä. Näistä 15 on lajintuntemustehtäviä ja loput sanallisia monivalintatehtäviä.

Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneella on oikeus lunastaa metsästyskortti eli maksaa riistanhoitomaksu. Riistanhoitoyhdistys antaa ohjeet ensimmäisen metsästyskortin saamiseksi tutkintotilaisuudessa.

Suomen riistakeskuksen sivuilta löytyy tarkempaa tietoa metsästäjätutkinnosta ja siihen valmentavasta koulutuksesta.

Tutkinnon jälkeen kannattaa ilmoittautua ammuntakoulutukseen. Esimerkiksi Metsästäjäliitto järjestää Metsästysammunnan ABC-koulutuksia.

Koulutukset on suunniteltu metsästäjätutkintoa suorittaville tai juuri metsästyksen aloittaneille uusille metsästäjille.

Koulutus antaa perustiedot haulikon ja kiväärin turvallisesta käsittelystä. Samalla oppii itsenäistä harjoittelua.

Ennen oman aseen hankkimista on haettava aselupa paikalliselta poliisilaitokselta. Luvan saamisen ehtona on harrastus, johon asetta tarvitse. Metsästysharrastuksen voi osoittaa metsästyskortilla.

Metsästysaseluvan voi saada 18 vuotta täyttänyt henkilö. Rinnakkaislupaa metsästysaseeseen voi hakea 15 vuotta täyttänyt henkilö vanhempiensa suostumuksella.

Haulikko on usein aloittelevan metsästäjän ensimmäinen ase.

Metsästysoikeus on Suomessa sidottu maanomistukseen. Metsästämään oppii vain yhdellä tavalla: on mentävä metsään. Mihin tahansa metsään ei kuitenkaan sovi mennä, vaan metsästäjällä on oltava lupa metsästää alueella. Yksinkertaisinta on, jos on omia maita tai on mahdollista saada lupa maanomistajalta.

Toinen vaihtoehto on ottaa yhteyttä paikalliseen metsästysseuraan ja kysyä mahdollisuutta päästä seuran jäseneksi. Tällöin käyttöön aukeavat koko seuran vuokraamat maat ja ennen kaikkea saa mahdollisuuden tutustua kokeneempiin metsästäjiin, jotka voivat auttaa alkuun.

Jokaisella suomalaisella on mahdollisuus metsästää valtion mailla hankkimalla sinne metsästyslupa.

Metsästysseura saattaa jo kuulua Metsästäjäliiton jäseneksi. Tällöin seuran jäsen kuuluu liittoon seuran jäsenenä. Metsästäjäliiton piirit ottavat jäsenikseen myös metsästäjiä, jotka eivät kuulu mihinkään metsästysseuraan, tai joiden seura ei kuulu Metsästäjäliittoon.

Riistaliha on hyvä vaihtoehto – luonnosta pyydetty liha on yleisesti ottaen terveellisempää kuin teollisesti tuotettu liha

Riistaeläimet kasvavat vapaana ja saavat elää lajityypillistä elämää. Kestävästi pyydetty riista on hyvä vaihtoehto, kun haluaa syödä ympäristön kannalta parempaa lihaa.

Suomessa riistanpyyntiä harjoitetaan kestävän käytön periaatteella. Metsästystä säädellään metsästyslainsäädännöllä ja ottamalla huomioon riistaeläinkantojen suuruus ja kehitys.

Kotimaisia riistanisäkkäitä ovat muun muassa hirvieläimet, jänikset ja kattava joukko riistalintuja kuten tietyt sorsalajit ja metsäkanalinnut.

Riistaeläinten lihan käyttöä elintarvikkeena säädellään sekä EU:n asetuksilla että kansallisella lainsäädännöllä. Lainsäädäntö määrittelee reunaehdot muun muassa elintarvikehygieniaan, elintarvikevalvontaan sekä lihantarkastuksiin ja niiden yhteydessä tehtäviin trikiinitutkimuksiin.

Nykyinen elintarvikelaki mahdollistaa luonnonvaraisten jänisten, kanien ja lintujen lihan lisäksi hirvieläinten lihan pienten määrien toimittamisen paikalliseen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta.

Lisäksi metsästäjä voi myös jatkossa toimittaa pieniä määriä luonnonvaraisen riistan lihaa suoraan kuluttajalle tarkastamattomana. Karhun ja villisian liha on aina hyvä tutkituttaa.

Riistaliha on yleisesti ottaen terveellisempää kuin teollisesti tuotettu liha, koska se on yleensä vähärasvaisempaa ja myös rasvahappokoostumus on hyvä eli tyydyttynyttä rasvaa on vähemmän kuin esimerkiksi sian- tai naudanlihassa.

Riistaeläimen rasva sijaitsee useimmiten lihaksen ulkopuolella, joten sen poistaminen on helppoa.

Riistalinnuista erityisesti fasaani on vähärasvainen vaihtoehto. Myös muut linnut ovat erittäin suositeltavia edullisen rasvakoostumuksen takia.

Terveellisyyttä lisää myös se, että luonnollisesta ruokavaliostaan johtuen riistanlihassa on monesti enemmän proteiinia ja kivennäisaineita kuin teollisesti tuotetussa lihassa.