Mesikämmen sai diplomin – Mesikämmen on Etelä-Savossa kolmas päiväkoti, joka suoritti makuaakkoset-diplomin

Päiväkoti Mesikämmenessä Juvalla juhlittiin makuaakkoset-diplomia joulukuun alussa.

Diplomi suoritetiin jo keväällä, mutta juhlat siirtyivät syksyyn korona tilanteen vuoksi.

Mesikämmen on Etelä-Savossa kolmas päiväkoti, joka suoritti diplomin.

Makuaakkoset on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä.

Diplomi on osoitus siitä. että päiväkodissa huolehditaan päiväkotiruokailulle asetettuja ravitsemus-, terveys- tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta.

Diplomi kertoo myös hyvästä yhteistyöstä ruokapalvelun, päiväkodin ja kotien kesken. Diplomin tarkoituksena on kohottaa päiväkotiruokailun arvostusta ja nostaa se näkyväksi osaksi koko päiväkodin toimintaa.

Päiväkoti saa diplomin, jos se täyttää diplomin myöstämiseen vaadittavat kriteerit.

Diplomi kuului yhtenä osana kahden Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n Juvakodin keittiössä työskentelevän työntekijän Tanja Kärkkäisen ja Anne Partamiehen tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon eli elämyskokiksi kouluttautumiseen.