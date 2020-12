Mielipide: Seniorit ovat maamme aarre, eivät taakka – ”Yhteiskunnan puhetapaa ja näkemystä vanhoista ihmisistä tulee muuttaa radikaalisti”

0

Yhteiskunnan puhetapaa ja näkemystä vanhoista ihmisistä tulee muuttaa radikaalisti. Kohtaamattomuus vaikuttaa aivoihin yhtä lailla kuin fyysinen kipu.

Ikäihmisiä on katsottava yhteiskunnassamme täysin eri näkökulmasta kuin nykyisin.

Seniorit ovat aarre. Heillä on tarjottavanaan näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja yrityselämään. Ikäihmiset ovat voimavara, jota tulee hyödyntää.

Vanhukset eivät ole taakka, kuluerä eikä hoitolaitokseen sysättävä yhtenäinen joukko. On toimittava niin, että yhteiskuntamme on hyvä kaikenikäisille. Tarvitsemme sukupolvien välistä solidaarisuutta pikäikäisyyden yhteiskunnassa.

Yksinäisyyden tunne on ikäihmisille hengenvaarillinen. Sillä on suuria vaikutuksia fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Yksinäisyys ennustaa ennenkaikkea kuoleman riskiä sydän- ja verisuonitautien, syöpien sekä tapaturmien kautta.

Myös negatiivinen puhe ikäihmisistä vaikeuttaa yksin elävien tilannetta.

Yksinäisyyttä tuntevalla ihmisellä on kymmenkertainen riski sairastua masentuneisuuteen tai ahdistuneisuuteen. Dementiariski kasvaa, jos ihmisellä ei ole ketään, kenen kanssa jutella. Yksinäisyyttä tunteva ihminen onn vaarassa jäädä paikoilleen ja unohtua sohvalle.

Nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen ovat ihmisen perustarpeita, kuten myös tunteet yhteenkuuluvuudesta ja omasta kyvykkyydestä. Jokainen tarvitsee tunnetta siitä, että omilla teoilla on merkitystä ja vaikutusta.

Siksi tarvitsemme myönteistä puhetta ikäihmisten merkityksestä yhteiskunnan voimavarana.

Haluan toivottaa kaikille jouluna sydänlämpöistä läheisyyttä ja jouluiloa koronasta huolimatta.

Pidetään huolta toisistamme ja otetaan yhteyttä läheisiimme sekä yksin oleviin lähimmäisiin.

Risto Löppönen

Kansallisen senioriliiton varapuheenjohtaja

Juvan Vanhaintuki ry:n puheenjohtaja

Kirjoita Juvan Lehteen: toimitus@juvanlehti.fi, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva.