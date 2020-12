Kotimainen joulukuusi pitää pintansa – suomalaiset hankkivat tänä vuonna lähes miljoona joulupuuta kotimaisilta viljelmiltä

0

Joulukuusi hankitaan joka toiseen suomalaiseen kotiin. Kotimainen kuusi on edelleen ylivoimaisesti suosituin. Se on myös ympäristöystävällinen valinta.

Suomalaiset hankkivat tänäkin jouluna yhteensä noin 1,4 miljoonaa kuusta, joista lähes miljoona tulee kotimaisilta kuusiviljelmiltä. Omasta tai tuttavien metsistä haetaan noin 300 000 kuusta ja reilut 150 000 kuusta tuodaan ulkomaisilta viljelmiltä.

– Joulukuusi on ollut keskeinen osa kotiemme jouluperinnettä jo yli sadan vuoden ajan. Nykyisin joulunviettäjät arvostavat myös joulupuun ekologisuutta. Kotimainen, lähellä kasvanut kuusi on ympäristöystävällinen valinta, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Tänä vuonna joulukuusten myynti on lähtenyt aikaisin liikkeelle. Kuusten verkkokaupan ennakoidaan olevan edellisvuosia vilkkaampaa poikkeusolojen vuoksi.

Joulunviettäjä voi nauttia hyvillä mielin kuusen tuoksusta kodissaan. Kuusiviljelmiltä kaadettujen kuusten tilalle istutetaan uudet puut kasvamaan. Metsistä kuuset korjataan yleensä harventamalla siten, että kotiin kannettava joulukuusi antaa kasvutilaa vieressä olevalle puulle.

Tuore joulukuusi kestää sisätiloissa varisematta vähintään kaksi viikkoa, jos puu ei pääse kuivamaan missään vaiheessa.

Kuusi täytyy suojata viimalta ajomatkalla kotiin. Kuusta on hyvä sulattaa viileässä paikassa ja puun tyvi vesiastiassa vähintään vuorokausi ennen kuin puu tuodaan lämpimään sisätilaan. Ennen kuusenjalkaan asettamista puun tyveltä kannattaa sahata noin 3-5 senttimetrin kiekko. Näin puu imee vettä paremmin.

– Varsinkin ensimmäisen vuorokauden aikana vettä voi kulua runsaasti, eli sitä täytyy lisätä riittävästi kuuselle. Kuusta ei ole hyvä sijoittaa lämpöpatterien, uunin tai puhaltimien lähelle, ettei se kuiva, Remes neuvoo.

Joulun jälkeen kuusi tulee huolehtia kierrätykseen. Tarkista kotikuntasi jätehuollosta, miten joulukuusen kierrätys hoituu.