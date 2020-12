Kaipaatko joulupöytään helppoa ja kevyttä herkkua? – arkisena pidetyt kaalit taipuvat monipuolisesti juhlaruoaksi

0

Monipuoliset kaalit taipuvat helposti juhlaruoaksi ja tuovat uusia makuja joulun kattaukseen. Kaalisesongin ei tarvitse rajoittua vain syksyyn.

Kaalien ei myöskään tarvitse jäädä pelkästään arkiruokien tutuksi raaka-aineeksi. Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan kehityspäällikkö Marita Suontausta Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta kehottaa nostamaan kaalin juhlapöytään.

– Monissa kodeissa jouluruokiin kuuluu haudutettu punakaali. Se on mainio lisuke, mutta punakaalista saa loihdittua myös näyttäviä juhlaruokia. Esimerkiksi granaattiomenoilla tai puolukoilla höystetty lehtikaali-punakaalisalaatti sopii loistavasti makujensa ja värinsä puolesta joulupöytään.

Ruusu- eli brysselinkaali on monille tuttu raaka-aine, jota voi käyttää raakanakin. Parhaimmillaan sievät pikkukaalit ovat kypsennettyinä. Usein niitä tarjoillaan voimakkaanmakuisten lihojen parina, mutta niitä kannattaa yhdistää myös muiden kasvisten kanssa.

– Ruusukaali, parsakaali ja persimoni muodostavat mielenkiintoisen makuyhdistelmän. Ruusukaali-persimonivuoka on herkullinen ja mukavan värikäs lisä juhlapöytään.

Kaalit saattavat aiheuttaa herkkävatsaisille vatsavaivoja.

– Jos joku kaali aiheuttaa vatsavaivoja, kannattaa kokeille toista tai erilaista valmistustapaa, Suontausta vinkkaa.

Joulupöytää suunnitellessa ruokien terveellisyys ja ilmastovaikutus eivät välttämättä ole kaikkein suurin pohdinnanaihe. Mutta jos ovat, niin kaali täyttää helposti molemmat kriteerit.

– Kaaleissa on vähän energiaa, mutta runsaasti kuituja. Ne sisältävät beetakaroteenia, C-, E- ja K-vitamiinia, ja runsaasti kivennäisaineita. Suomessa avomaalla kasvatetuilla kaaleilla on lisäksi pieni hiilijalanjälki.

Terveellisyyden, herkullisuuden ja ilmastoystävällisyyden lisäksi kaaleilla on vielä yksi erityisen hyvä puoli.

– Monissa kotitalouksissa on nyt tiukkaa koronan vuoksi. Kaalit ovat edullisia ja niitä saa kotimaisina hyvin ympäri vuoden.