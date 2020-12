Jos maakuntaviesti toteutuu, kilpailut järjestetään Rantasalmella – Lauantaina luvassa piirikunnallinen pariviesti, varsinaiset Saimaan alueen mestaruudet ratkaistaan sunnuntaina

0

Saimaan maakuntaviestin järjestelyt ja valmistelut ovat vauhdissa, vaikka koronaepidemia aiheuttaa epävarmuutta kilpailujen toteutumiseen.

Saimaan maakuntaviesti on tarkoitus järjestää tammikuun 2021 lopussa, 30.1.-31. tammikuuta Rantasalmella Harjupirtin hiihtokeskuksen maastoissa.

Lauantaina kilpaillaan piirikunnallinen Saimaan pariviesti, ja varsinaiset Saimaan alueen mestaruudet ratkaistaan sunnuntaina.Kilpailukutsut on lähetetty alueen kaupunkeihin ja kuntiin.

31. tammikuuta hiihdetään myös lasten ja nuorten minimaakuntaviesti, jossa alueen nuoret harrastajat pääsevät kokemaan maakuntaviestin tunnelman.

Kolmas mittelö tammikuun lopulla käydään harraste- ja valtuustosarjassa neljän henkilön joukkuein.

Ajatuksena kyseisessä sarjassa on lyhyet matkat helpohkolla reitillä, jotta osallistumiskynnys saadaan matalalle. Sarja sopii niin kavereiden kuin kuntien luottamushenkilöiden muodostamille joukkueille, myös firmat toivotetaan tervetulleiksi.

Kilpailun suojelijaksi on lupautunut maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, ja kilpailun avaushiihdon on lupautunut toteuttamaan Juha Mieto.

Järjestäjät ovat huolissaan koronasta, mutta viranomaisten ohjeiden mukaisesti valmisteluja tehdään ja viesti järjestetään ainoastaan, mikäli se on mahdollista toteuttaa turvallisesti.