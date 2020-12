Etelä-Savon uudella metsäohjelmalla halutaan monipuolistaa käsittelymenetelmiä – ”Hakkuutapoja monipuolistamalla voidaan hallita turvemaiden hiilitasetta ja edistää vesiensuojelua”

0

Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma vuosille 2021–2025 on valmistunut. Uusi metsäohjelma kannustaa panostamaan entistä enemmän metsien kasvuun ja hoitoon sekä vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Ohjelman toimenpiteiden tavoitteena on tukea maakunnan elinvoimaa, työllisyyttä, vihreää kasvua ja koronaelvytystä.

Etelä-Savon metsäohjelmassa on lisäksi kehittämistavoitteita esimerkiksi yksityisteihin, puurakentamiseen, luonnontuotteisiin, luontomatkailuun sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen.

Haasteena metsätaloudelle, matkailulle ja maaseudun elinvoimalle ohjelmassa nähdään alempiasteisen tieverkon kunto.

Metsien ja metsäsektorin merkitys Etelä-Savon taloudelle on poikkeuksellisen suuri jopa Suomen mittakaavassa. Metsäsektorin arvonlisäys vuonna 2018 oli 671 miljoonaa euroa eli 16,3 prosenttia maakunnan arvonlisäyksestä.

Hakkuutulot ovat maan suurimmat ja 28 prosenttia teollisesta työvoimasta työskentelee metsäteollisuudessa. Yli 40 prosenttia maakunnan energiankulutuksesta ja pääosa kaukolämmöstä saadaan puusta. Maakunnassa on lisäksi vahvasti metsäsektoriin nojaavaa konepajateollisuutta, osaamista ja kehitystyötä.

Metsien käsittelyllä on vahva kytkös vesiensuojeluun, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Yhdessä puhtaitten vesistöjen kanssa Etelä-Savon metsät tarjoavat hyvät puitteet virkistykseen, luontomatkailuun sekä luonnontuotteiden monipuoliseen hyödyntämiseen. Koronapandemia näyttää lisäävän näiden palveluiden kiinnostavuutta, ja alaa halutaan edistää muun muassa helpottamalla alustatalouden keinoin kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Ohjelman päämääränä on metsien monipuolinen ja kokonaiskestävä käyttö. Ohjelman metsätaloudellisista toimenpiteistä korostuvat metsien kasvua ja kehitystä edistävät ja turvaavat toimet. Metsien käsittelymenetelmiä halutaan monipuolistaa ja sekametsiä lisätä.

– Metsien kasvun, elinvoiman ja kestävyyden edistäminen on keskeistä sekä tulevien hakkuumahdollisuuksien, metsien hiilinielun vahvistamisen että tuhoriskien hallinnan kannalta. Hakkuutapoja monipuolistamalla voidaan hallita turvemaiden hiilitasetta, edistää vesiensuojelua, monimuotoisuutta ja parantaa metsien monikäytön edellytyksiä, perustelee metsäneuvoston puheenjohtaja Sari Lantta.

Etelä-Savon vahvan mekaanisen metsäteollisuuden tuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja varastoida hiiltä pitkäaikaisesti muun muassa rakentamisessa. Ohjelmassa tavoitellaan omassa maakunnassa jalostettavan puun osuuden nostamista noin 40 prosentista puoleen täällä hakattavasta puumäärästä. Savonlinnan kuitulaboratorio ja viritteillä oleva puurakentamisen laboratorio nähdään tärkeinä alan edistäjinä.

Etelä-Savossa tehdylle metsätalouden vesiensuojelutyölle halutaan ohjelmassa jatkoa.

Metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään METSO-ohjelmalla ja kehittämällä arkimetsänhoidon käytänteitä.

Nuorisoviestintää halutaan tiivistää ja välittää laajemminkin tietoa metsien käytön taloudellisesta merkityksestä, luontoarvoista, ilmastovaikutuksista sekä muista metsien tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista.