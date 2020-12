Joulunpyhien aika Etelä-Savossa: yksi ihmishengen vaatinut tulipalo, epäilty törkeä pahoinpitely ja epäilty murhan yritys – kynttilästä syttynyt tulipalo Mikkelin keskustassa saatiin hallintaan ajoissa

0

Etelä-Savon alueella joulunpyhät jouluaatosta tapaninpäivään sujuivat melko rauhallisesti. Alueen vakavin tapaus oli Joroisten asuntopalo, jossa talon asukkaan epäillään menehtyneen.

Hätäkeskukseen tuli torstaina 24. joulukuuta puoli kolmelta yöllä sivullisten ilmoittamana tieto, että Joroisissa Hyttilänkylällä sijaitseva vanha omakotitalo oli tulessa. Kyseinen omakotitalo tuhoutui tulipalossa kokonaan ja palaneen omakotitalon raunioista löytyi vainaja, jonka epäillään olevan talon asukas.

Poliisi jatkaa palon syyn selvittämistä sekä kuolemansyyn tutkintaa.

Savonlinnassa on tullut tutkittavaksi jouluaattoyöltä epäilty törkeä pahoinpitely, jossa selvitetään mahdollisesti teräaseella yksityisasunnossa aiheutuneita käden ja jalan vammoja. Pieksämäeltä tutkittavaksi on tullut joulupäivän yöltä Keskuskadulla yökerhoon kohdistunut varkauden yritys, josta epäiltynä on ollut paikkakuntalainen 1977 syntynyt mies ja hän myöntänyt teon.

Tapaninpäivän ja sunnuntain välisenä yönä poliisilla oli vähän jälkeen kello yhden Mikkelin keskustasta alkanut takaa-ajo. Takaa-ajoa ja siihen liittynyttä pysäytystilannetta tutkitaan epäiltynä murhan yrityksenä, koska teko on kohdistunut virkatehtävää hoitaneeseen poliisimieheen. Teosta epäiltynä on pidätettynä eteläsavolainen 1986 syntynyt mies.

Samaan tapaukseen liittyy myös virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, johon on pidätetty eteläsavolainen 1973 syntynyt mies. Esitutkinnan vastuu on siirretty toiselle poliisipiirille, Hämeen poliisilaitokselle, joka tiedottaa asiasta seuraavan kerran maanantain aikana.

Muutoin poliisi tiedotti sillä olleen joulun pyhien aikaan tehtäviä määrällisesti se, mitä normaalisti arkenakin on. Tehtävät olivat luonteeltaan hyvin tavanomaisia, arkisia tehtäviä. Kotihälytyksiä ei ollut myöskään poikkeavasti eikä joulun paluuliikennekään ole aiheuttanut sunnuntai-iltapäivään mennessä mitään erityisiä tehtäviä.

Pelastuslaitosta on työllistänyt Joroisten asuntopalon lisäksi muun muassa tapaninpäivänä Mikkelissä Maaherrankadulla tapahtunut rakennuspalo. Kerrostalon asukas havaitsi vastapäätä olevan kerrostalon parvekkeella voimistuvat liekit ja suoritti hälytyksen hätäkeskukseen. Kerrostalohuoneiston parvekkeella ollut kynttilä oli sytyttänyt epäonnisesti parvekekalusteet palamaan. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammutetuksi eikä uhkaava palo ennättänyt levitä sisälle asuinhuoneistoon.

Palon sammuttamisen lisäksi pelastuslaitos savutuuletti asuinhuoneiston sekä porraskäytävän ja valmistautui evakuoimaan talon asukkaita. Yksin huoneistossa ollut henkilö tarkastettiin ensihoidon toimesta, ei henkilövahinkoja. Liikenne Maaherrankadulla ja Pirttiniemenkadulla katkaistiin onnettomuuspaikalla pelastustöiden ajaksi.

Etelä-Savon pelastuslaitos muistuttaa, että palavaa kynttilää ei saa jättää ilman valvontaa. Huolehdithan myös, että lapsi tai lemmikkieläin ei jää hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa. Sammuta kynttilä huolellisesti, mieluiten tukahduttamalla. Älä kumarru kynttilän ylle sammuttaessasikaan, sillä hiukset tai vaatteet voivat syttyä palamaan.