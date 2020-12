Matkustitko eilen linja-autolla Helsingistä Juvalle? – Sosteri kehottaa seuraamaan vointia ja hakeutumaan herkästi koronatestiin

0

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosteri antaa ohjeita 27.12.2020 Helsingistä kello 15 lähteneellä S. Kososen linja-autolla välillä Helsinki-Savonlinna matkustaneille henkilöille. Sosterin tuoreen tiedotteen mukaan kyseisellä vuorolla matkustaneet ovat saattaneet altistua koronavirustartunnalle.

Sosterin ulkopuolella asuva henkilö on todettu koronapositiiviseksi 27.12.2020. Hän on tartuttavuusaikana matkustanut edellä mainitulla S. Kososen bussilla Helsingistä Savonlinnaan sunnuntaina 27.12.2020 klo 15.00-19.55. Kyseinen vuoro pysähtyy kahdesti Juvalla: ensin kello 19.00 Viitostien rampilla ja toisen kerran kello 19.05 Juvan linja-autoasemalla.

Koronapositiiviseksi todettu matkustaja on käyttänyt kasvomaskia koko matkan ajan.

Sosteri kehottaa samassa linja-autossa koronapositiiviseksi todetun henkilön kanssa matkustaneita seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin, jos ilmaantuu pieniäkin koronavirukseen viittaavia oireita.