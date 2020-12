Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo: Tulevan vuoden puukauppamäärän arvioidaan nousevan 10 prosentilla – Myös yhdistys itse saattaa kasvaa, jos fuusio Mhy Kangasniemi-Pieksämäen kanssa toteutuu

0

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon päättyvän kauden valtuusto piti viimeisen kokouksensa, ja kokous vahvisti tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Ensi vuonna valmistaudutaan mahdolliseen Mhy Etelä-Savon ja Mhy Kangasniemi-Pieksämäen fuusioon. Päätökset on tarkoitus tehdä keväällä valtuustojen kokouksissa.

Tulevan vuoden puukauppamäärän arvioidaan nousevan 10 prosentilla. Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan 2,75 miljoonaa kuutiometriä, joka tarkoittaa 110 miljooan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 60 miljoonan euron urakointituloja yrittäjille.

Puunmyyntisuunnitelmien tavoitteena on 1,9 miljoonaa mottia ja toimeksiantokauppojen 1,2 miljoonaa mottia.

Metsien hoitoon ja kasvuun panostetaan kasvavilla taimikonhoito- sekä lannoitusmäärillä.

Vuoden 2021 talousarviossa liikevaihdoksi arvioidaan 18,3 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 303 000 euroa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 225 henkilötyövuoden verran.

Mhy Etelä-Savon jäsenet saavat ensi vuonna käyttöönsä uuden sähköisen asiointipalvelun OmaMetsän. Palvelussa metsänomistaja voi hallita metsäomaisuuttaan ja asioida sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Kaikki tutut palvelut tulevat palveluun vaiheittain vuoden 2021 aikana. Ensimmäinen versio julkaistaan heti alkuvuodesta. Palvelussa on ajankohtaisia sisältöjä, työkaluja omien metsävaratietojen sekä puukauppaan ja metsänhoitoon liittyvien toimenpiteiden hallintaan.

Ensi vuoden aikana palvelussa onnistuu myös työmaiden ja sopimusten hallinta, sähköiset allekirjoitukset, arkistoinnit ja veropalvelut. Palvelua voi käyttää sujuvasti eri päätelaitteilla mukaan luettuna älypuhelimet ja tablettitietokoneet. Palvelun tuottaa Bitcomp Oy.

– Odotamme sähköisestä palvelukanavasta metsänomistajien suosituinta sähköistä palvelualustaa. Toki henkilökohtaista palvelua saa jatkossakin kaikilla 15 palvelutoimistollamme 68 toimihenkilön toimesta, Mhy Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen toteaa.

Jäsenmaksujärjestelmä uudistuu valtakunnallisesti selkeämmäksi. Valtakunnallinen järjestöuudistus erottaa mhy:n jäsenmaksun ja edunvalvontamaksun toisistaan. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaisesti jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen valtuuston päättämästä jäsenmaksusta ja MTK:n valtuuskunnan päättämästä edunvalvontamaksusta.

– Edunvalvontamaksu kattaa kaiken edunvalvonnan, jota metsänomistajien hyväksi tehdään ns. puun juurelta Brysseliin. Jäsen saa käyttöönsä sen ansiosta myös laajat valtakunnalliset MTK Hankintojen edut, kertoo mhy Etelä-Savon hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Hannikainen.

Yhdistysten puukaupallisen edunvalvonnan ja puukaupallisten palveluiden rooli on tärkeä. Puun hintatason puolustaminen ja parhaan markkinahinnan hakeminen puukauppojen kilpailutuksella sekä puukauppaehtojen seuraaminen hyödyttää kaikkia metsänomistajia.

Puukaupan kilpailuttamiseen liittyvä puukaupan toimeksiantopalvelu erottaa yhdistyksen muista metsäorganisaatioista. Vastaavaa palvelua ei löydy yhdenkään ison metsätoimijan valikoimasta, joka on kuitenkin metsänomistajan talouden näkökulmasta kaikkein tärkein palvelu. Puukaupan toimeksiantokauppojen määrä on kasvanut kuluvana vuonna 14 prosentilla.