Essoten alueella neljä uutta tartuntaa – Yle: Koronarokotukset aloitetaan Mikkelin keskussairaalassa torstaiaamuna

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueelta löytyi eilen neljä uutta positiivista koronatestien tulosta. Kaksi tartunnoista havaittiin Pieksämäellä ja kaksi löytyi Mikkelissä alueen ulkopuolelta tulleilta henkilöiltä.

Tartuntaketjujen jäljitys on meneillään.

– Testeihin tullaan nyt, kun on oltu flunssaoireissa jo pitkään. On hyvin tärkeää hakeutua testaukseen heti, kun oireita tulee ja pienistäkin oireista, muistuttaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten koronalääkärit kehottavat noudattamaan uudenvuoden vietossa samoja periaatteita kuin jouluna. Essote julkaisi ennen joulua kattavan listan ohjeista, joiden avulla juhlapyhiä voidaan viettää mahdollisimman turvallisesti.

– Uusi vuosi alkaa turvallisemmin, kun sitä vietetään vain lähipiirissä ja alle kymmenen henkilön kesken. Suuri osa ihmisistä noudattikin jouluna ohjeistusta hienosti. Valitettavasti osa on liikkunut hyvinkin paljon paikasta toiseen. Sairaana ei tule lähteä kavereiden tai sukulaisten luo, ei vaikka koronatesteistä tulos olisikin ollut negatiivinen, tähdentää terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Koronarokotusten osalta viimeisin tieto Essoten alueen osalta on, että ne aloitetaan Mikkelin keskussairaalassa huomenna torstaina aamulla. Ylen mukaan ensimmäiseksi rokotukset saavat keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla sekä koronaviruspotilaiden ja koronanäytteenoton parissa työskentelevä henkilöstö.