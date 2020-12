Ilotulitteiden suosio laskussa – koronarajoitusten vuoksi Juvallakaan ei järjestetä tänä vuonna kunnan omaa ilotulitusta

0

Koska Juvan kunnan koronarajoitusten jatkuvat 11. tammikuuta saakka, ei kunta järjestä tänä vuonna lainkaan uuden vuoden juhlallisuuksia. Näin ollen myös kunnan järjestämä ilotulitus jää tällä kertaa väliin.

Juvan kunnan osalta ilotulituksesta luopuminen johtuu siis koronarajoituksista, mutta ilotulitteiden suosio on laskussa laajemminkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan 13 prosenttia suomalaisista aikoo ampua ilotulitteita uudenvuodenaattona, kun vuonna 2017 luku oli 25 prosenttia.

– Ilotulitteiden suosio on tutkimuksen mukaan selvästi laskussa, sanoo tutkimuksen teettäneen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ryhmäpäällikkö Kurt Kokko.

– Toimialalta saatujen tietojen mukaan ilotulitteiden myyntipisteitä on aiempaa vähemmän. Myös ilotulitetenttejä, jotka ovat pakollisia myyntipisteiden vastuuhenkilöille, on suoritettu huomattavasti vähemmän kuin ennen.

Tutkimuksen mukaan ilotulitteiden ampuminen on suosituinta ikäryhmässä 35–49 vuotta ja seuraavaksi eniten 15–24-vuotiaiden keskuudessa. Osa vanhemmista (7 %) sanoi ostavansa ilotulitteita alaikäisten lasten käyttöön. Tukes muistuttaa, että ilotulitteiden käyttö on kiellettyä alle 18-vuotiailta, joten alaikäiselle ilotulitteita ostava syyllistyy lain rikkomiseen.

Kotona tulittaessakaan ilotulitteita ei saa antaa alle 18-vuotiaiden käyttöön.

Ainoastaan seitsemän prosenttia vastanneista sanoi koronatilanteen vaikuttavan päätökseensä ampua ilotulitteita uutenavuotena. Yli puolet heistä, jotka sanoivat koronatilanteen vaikuttavan päätökseensä, kertoi jättävänsä ilotulitteet kokonaan ampumatta vuodenvaihteessa.

Suojalaseja sen sijaan käytetään usein. Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia aikoo käyttää suojalaseja ilotulitteita ampuessaan. Vuonna 2017 näin vastasi 81 prosenttia.

Suojalasien käyttö ilotulitteita ammuttaessa on ollut pakollista yli 10 vuotta, mikä on Kurt Kokon mukaan hyvin suomalaisten tiedossa.

– Suojalasien käyttöpakko on mennyt hyvin perille suomalaisille, sillä vuosi vuodelta yhä useampi sanoo käyttävänsä suojalaseja ampuessaan ilotulitteita. Suosittelemme suojalaseja myös ilotulitusten katselijoille, Kokko sanoo.

Ilotulitteiden käyttöohjeita lukevien määrä on pysynyt melko samana vuodesta toiseen, sekä vuoden 2020 että 2017 kyselyissä luku oli 67 prosenttia. Kuitenkin vain 34 prosenttia kaikista vastanneista tiesi mihin kellonaikaan ilotulittaminen on sallittua.

Tukes muistuttaa, että ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä kello 18–02. Käyttöohjeet kannattaa lukea jo kotona ennen kuin lähtee ilotulitteita ampumaan, jotta ei toimi väärin ja aiheuta vahinkoa itselleen tai muille ihmisille. Ilotulitteita ampuessa pitää muistaa noudattaa suojaetäisyyksiä.

Tukesin Taloustutkimus Oy:llä teettämä ilotulitteita koskeva kysely toteutettiin joulukuussa 2020. Tutkimuksessa selvitettiin uudenvuoden ilotulitteiden käyttöä, suojalasien käyttöä, ohjeiden lukemista, tietoisuutta sallitusta ilotulitteiden käyttöajankohdasta sekä koronaepidemian vaikutusta ilotulitteiden käyttöön. Kyselyyn vastasi 1003 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluina.