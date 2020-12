Juvantien varrella sijaitsevan pienkerrostalon tulipalo aiheutti erittäin mittavat vahingot – pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista onnettomuuskohteen välittömässä läheisyydessä

0

Juvantien varrella sijaitsevan pienkerrostalon tiistai-iltana alkaneen tulipalon sammutustyöt ovat edelleen käynnissä. Puikkasenraitin vieressä olevan talon jälkisammutustöiden arvellaan jatkuvan vielä keskiviikkoaamupäivän.

Palon syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä, mutta palonsyyntutkinta aloitetaan heti jälkisammutustöiden päätyttyä. Pelastuslaitoksen lisäksi selvitystyössä on mukana myös poliisin tekninen tutkinta.

Pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista onnettomuuskohteen välittömässä läheisyydessä muodostuvan savun ja pelastusajoneuvoliikenteen vuoksi.

Hätäkeskus sai ilmoituksen rakennuspalosta tiistai-iltana noin kello 18.30. Palo on levinnyt kerrostalon ullakolle, varastotiloihin ja kaikkiin seitsemään asuinhuoneistoon. Rakennus on kärsinyt erittäin mittavat vahingot. Tulipalo ei kuitenkaan ole vaarassa levitä muihin rakennuksiin.

Paloaikalla sammutustöissä on pelastushenkilöstöä Mikkelin, Juvan ja Virtasalmen paloasemilta.

Länsi-Savon mukaan palaneessa pienkerrostalossa on kaksi kerrosta ja kellari. Rappukäytäviä on yksi. Tulipalon alkaessa asunnoissa oli yhteensä kuusi henkilöä, jotka kaikki pääsivät ulos omin avuin. Kerrostalon asukkaat ovat olleet yön hätämajoituksessa toisaalla.