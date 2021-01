Osuuskauppa Suur-Savo palkkaa 700 kesäksi: ”Haluamme tarjota myös nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään”

0

Osuuskauppa Suur-Savo palkkaa ensi kesäksi noin 700 henkilöä kesätöihin eri toimialoille Osuuskauppa Suur-Savon toimialueella. Kesätöitä on tarjolla erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä Prismoissa, S-marketeissa, Sokoksissa, Sale-yksiköissä ja ABC-liikennemyymälöissä sekä majoitus- ja ravitsemiskaupassa.

Tänä vuonna kesätöihin haku tapahtuu nettisivujen kautta osoitteessa www.suursavo.fi/kesatyo.

Hakuaika on 4.1.2021 – 30.4.2021.Kesätyöntekijöitä palkataan koko hakuajan, joten työhakemus kannattaa lähettää mahdollisimman nopeasti.

Tutustu ja tienaa -työelämää -ohjelman mukaista kesätyötä on tarjolla 14–17-vuotiaille nuorille. Haku tapahtuu 1.3. – 31.3.2021 nettisivujen kautta osoitteessa www.suursavo.fi. Nuorten 14-17-vuotiaiden kesätyöt ovat edellä mainitun tavoin erilaisia asiakaspalvelutehtäviä kaupan sekä majoitus- ja ravitsemiskaupan aloilla.

– Haluamme tarjota myös nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään, toteaa Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstöpäällikkö Tuula Lyytikäinen.

– Peruskoululaisten ja lukiolaisten saama työkokemus ja tutustuminen yritystoimintaan kesätöiden parissa, parantaa nuorten tiedonsaantia työelämästä, selkiyttää ammatillista suuntautumista ja tuo lisää tietoa yritystoiminnasta ja työelämästä yleensä. Tutustumisen tarkoituksena on tarjota ohjatusti nuorille sopivaa käytännön työtä. Näin nuoret, jotka eivät aikaisemmin ole olleet työssä tietyllä alalla, saavat omakohtaista kokemusta toimialasta ja alan tarjoamista tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Osuuskauppa Suur-Savo on edellisvuosien tapaan mukana myös ”Vastuullinen kesäduuni” -kampanjassa. Osuuskauppa on sitoutunut noudattamaan vastuullisen kesätyön periaatteita rekrytointivaiheesta viimeiseen työpäivään saakka.

Kesätyöntekijöiden valinnat tehdään pääsääntöisesti tammi-maaliskuun aikana ja nuorten, 14–17-vuotiaiden valinnat, pääsääntöisesti huhtikuun aikana.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta 14.5.2021 mennessä.