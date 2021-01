Koronarajoitukset jatkuvat Juvalla – harrastusrajoituksiin höllennyksiä, ja muun muassa uimahalli ja nuorisotilat avataan

0

Juvan kunta jatkaa kunnan toimintojen koronarajoituksia 22.1.2021 saakka. Rajoitusten jatkamisella halutaan estää pandemian leviäminen. Harrastustoiminnan rajoituksia lievennetään ja muun muassa Sampolan uimahalli sekä nuorisotilat avataan. Tarvittaessa rajoituksia tiukennetaan.

Kasvomaskia on käytettävä kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja. Essote jakaa maskeja vähävaraisille: Sosiaalipalvelut jakaa kasvomaskeja Essoten

alueen vähävaraisille.

Yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Tilaisuuksia voi järjestää huomioiden koronarajoitukset.

Asiakkaiden ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia kaikissa kunnan toimipaikoissa. Kunnanvirasto on suljettu yleisöltä 22.1.2021 asti. Asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajanvarauksella. Kunnanviraston asiointipiste palvelee, ja on soitettava ovikelloa.

Toimintatalo on suljettu ulkopuoliselta käytöltä 22.1.2021 asti. Kuntouttava työtoiminta jatkuu.

Varhaiskasvatuksen huoltajien on käytettävä kasvomaskia lapsen vienti- ja hakutilanteissa. Avoin perhekerho on suljettu 22.1.2021 asti. Peruskoulujen kevätlukukausi on alkanut torstaina 7.1.2021. Peruskoulut aloittivat kevätlukukauden lähiopetuksessa, mutta tarvittaessa siirrytään etäopetukseen. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan huoltajia ja oppilaita Wilman kautta.

Lukio on aloittanut kevätlukukauden torstaina 7.1.2021 lähiopetuksessa, mutta tarvittaessa siirrytään etäopetukseen. Lukio tiedottaa opiskelijoita järjestelyistä Wilman

kautta. Opiskelijoiden ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia. Lukiolaiset huolehtivat maskien hankinnan itse.

Kunnankirjastossa voi olla enintään 20 henkilöä samanaikaisesti. Kirjaston kaikki tapahtumat ja ryhmäkäynnit 22.1.2021 asti on peruttu tai ne toteutetaan ainoastaan

etänä virtuaalisesti. Kirjastossa asioivien ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia.

Sampolan vesiliikuntakeskuksen uimahalli ja kuntosali avataan 12.1.2021. Uimahallin pukutiloissa ja pesutiloissa voi olla korkeintaan 20 henkilöä yhtä aikaa.

Kuntosalilla voi olla kerrallaan enintään 10 henkilöä. Sampolan pukutiloissa, aulatiloissa ja käytävätiloissa on käytettävä kasvomaskia.

Sisä- ja ulkoliikuntatilojen yli 18-vuotiaiden toimintaan varatut vuorot on peruttu. Sisäliikuntatilojen liikuntavuorot, joissa on alle ja yli 18-vuotiaita harrastamassa liikuntaa yhtä aikaa on peruttu.

Sisäliikuntatilojen alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaan varatut vuorot käynnistyvät 12.1.2021 alkaen. Liikuntahallissa vuorot käynnistyvät 18.1.2021 alkaen. Ryhmäkoko on enintään 20 henkilöä. Harjoittelu alle 18-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla on toteutettava huomioiden yleiset turvallisuusohjeet. Ryhmän vastaavan on

toimitettava tarvittaessa tieto ryhmän osallistujista. Saattajien lähikontaktia on vältettävä ja heidän on käytettävä kasvomaskia vienti- ja hakutilanteissa.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna ja niillä voi harjoitella omatoimisesti. Myös ulkoillessa on huomioitava voimassa olevat suositukset. Muun muassa luistelukaukaloissa ja -alueilla on pidettävä turvavälit ja enintään 20 henkeä voi olla kerrallaan jäällä. Käyttäjien vastuulla on ohjeiden huolehtiminen.

Nuorisotilat avataan 12.1.2021 alkaen. Tiloissa olevaa henkilömäärää rajataan siten, että turvavälit voidaan säilyttää. Yli 15-vuotiaat nuoret ja henkilöstö käyttävät kasvomaskeja nuorisotiloilla.

Kaikille yhteiset suositukset

– Käytä maskia kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.

– Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia on noudatettava tehostetusti.

– Älä mene sairaana töihin, kouluun tai mihinkään kodin ulkopuolelle.

– Jos oireilet lievästikin, mene testiin. Lue täältä ohjeet testiin hakeutumisesta Essoten alueella.

– Sisätiloissa tai ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan 20 henkilöä. Aluehallintoviraston antamat alueen kokoontumisrajoitukset ovat

voimassa 22.1.2021 asti.