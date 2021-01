Hartaus: Voiko uimahallissa kastaa – ”Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?”

0

Oulussa on toimitettu upotuskasteita kaupungin uimahallissa normaaliin aukioloaikaan. Tämä otsikko hämmensi muutama vuosi sitten. Voiko uimahallissa kastaa?

Kysymys kasteen, kastepaikan ja kastettavan sopivuudesta ei ole aivan uusi. ”Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?”, kysyi etiopialainen hoviherra apostoli Filippokselta.

Filippos vastasi: ”Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista.” Hoviherra vastasi: ”Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.” Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet.” (Apt. 8:36-38)

Kristittyjen kaste jatkoi juutalaisten kasteiden tapaa, jossa yksinkertainen pesu tuotti tavallisen puhtauden lisäksi myös uskonnollista puhtautta. Johanneskin kastoi vedellä parannukseen ja valmisti siten tietä messiaalle.

Jotakin silti muuttui. Nyt kaste merkitsi myös uskontunnustusta Jeesukseen ja uutta elämää hänessä. Kasteesta tuli salaisuus, jonka merkitys valkenee vasta vähitellen.

Oikeastaan tämä valkeneminen tai ilmestyminen, epifania, alkoi jo Jeesuksen kasteesta, jossa Jumala Isä ilmoitti itsensä aivan erityisellä tavalla: ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” (Luuk. 3:22)

Sama valkeneminen jatkuu edelleen. ”Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Gal 3:26-28) Siksi kysymyksen kasteajasta, -paikasta tai -tavasta ei tarvitse järkyttää.

Kasteessa ei lopulta ole kysymys omista mieltymyksistä vaan Kristuksesta, johon kastetaan ja puetaan, ja Isästä, jonka lapsiksi Hengessä synnytään.

Mika K.T. Pajunen​​​​​​​​​

Kirjoittaja on luterilaisen ja anglikaanisen kirkon pappi sekä teologian tohtori.