Kaksi uutta koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – koronarokotukset etenevät vauhdilla ja painopiste on siirtynyt ikäihmisten palvelutaloihin

Kaksi uutta koronatartuntaa on löytynyt Essoten alueelta.

Toinen positiivisista testien tuloksista löytyi perjantaina Essoten työntekijältä Mikkelin keskussairaalalta. Tartunnan johdosta henkilöstöä on testattu laajasti viikonlopun aikana. Uusia tapauksia ei ole löytynyt.

Toinen tartunnoista löytyi jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta.

– Alueella on oleskellut myös muilla alueilla positiiviseksi todettuja henkilöitä. Tämän johdosta karanteeniin on viikonloppuna asetettu muutamia Essoten alueen asukkaita. Tautia on siis liikkeellä ja varovaisuutta kannattaa noudattaa, vaikka kokonaisuutena tilanne näyttää menneen parempaan päin, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Rokotukset etenevät vauhdilla ja painopiste on siirtynyt ikäihmisten palvelutaloihin.

– Kansalaisten laajoista massarokotuksista olemme vielä viikkojen päässä. Tulemme viestimään niistä laajasti, kun rokotteiden saanti varmistuu. Tässä vaiheessa niistä ei kannata kysellä, sanoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essote kertoo tietoja rokotusmääristä tiistaina.